Orange Cyberdéfense ouvre de nouveaux locaux à Toulouse, alors que les cyberattaques augmentent

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et récemment elles ont touché de grandes institutions, en Occitanie. Les laboratoires Pierre Fabre, mais aussi l'ENAC, (École nationale de l'aviation civile) ou encore l'INP (Institut nationale polytechnique) à Toulouse.

Il existe des manières de riposter et de lutter contre ces attaques. Orange Cyberdéfense, spécialiste dans le domaine, inaugure d'ailleurs ses nouveaux locaux ce mardi à Toulouse. Hugues Foulon, le PDG d'Orange Cyberdéfense, était notre invité sur France bleu Occitanie.

France bleu : D'abord expliquez-nous, à quoi ça ressemble une cyberattaque ?

Hugues Foulon : Tout d'abord, il faut constater que le numérique se développe énormément dans nos vies, dans nos vies personnelles, dans notre vie de citoyens, dans nos vies professionnelles et donc associés à ces bénéfices et tous ces nouveaux usages - il suffit de voir ce qu'on fait avec un smartphone aujourd'hui, il y a des risques. Et donc il ne viendrait pas à l'esprit des auditeurs et des auditrices de partir de chez eux sans fermer leurs portes à clé, la cybersécurité, c'est un peu la même chose dans le monde digital.

Et la cybersécurité, c'est quoi ? C'est essayer justement de penser à mettre l'alarme, de contrer des attaques ? Votre rôle à vous, Orange Cyberdéfense, c'est de mettre en place une sorte de bouclier ?

C'est d'abord déjà d'identifier les menaces, d'essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les types de menaces qui peuvent arriver. Ca peut être, par exemple, un virus, un lien, un faux mail sur lequel on clique par inadvertance. Et ça va mettre un virus malveillant sur votre ordinateur ou sur votre réseau informatique, crypter vos données, paralyser une chaîne de production, arrêter une entreprise, un cabinet d'architecte ou une grande entreprise comme Pierre Fabre que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc c'est ce genre de menaces qui peuvent arriver tous les jours et qu'on constate tous les jours malheureusement chez nos clients.

Et comment vous faites alors vous concrètement Orange Cyberdéfense pour y faire face ?

On a des équipes qui permettent de sensibiliser parce que bien souvent il y a des équipements techniques. Mais bien souvent, malheureusement, la vulnérabilité vient d'une erreur humaine ou d'une malveillance ou d'une négligence.

Systématiquement ?

La plupart du temps. Des mots de passe trop fragiles, le mot de passe donné à son collègue, un usage personnel fait sur un ordinateur professionnel ou vice versa, ne permettent pas d'assurer la sécurité de l'ensemble. Donc, on a toute la phase de sensibilisation, on a toute la phase de protection. Comment est-ce qu'on installe le bouclier que vous évoquiez, pour protéger, et donc ça, c'est l'équivalent de la porte blindée. Il y a la détection, et donc c'est l'équivalent de l'alarme, il n'y rien de pire que d'être attaqué sans le savoir. Et puis après, heureusement, on a aussi des équipes qui travaillent à ce qu'on appelle la remédiation, à aller réparer les systèmes si jamais l'attaque a eu lieu, si jamais le virus est déjà rentré pour essayer de limiter l'impact et de revenir le plus vite possible à un système normal de fonctionnement.

Pourquoi vous installer spécifiquement dans la Ville rose ?

Il y a deux objectifs très importants pour nous. La première, c'est la proximité des clients. La cybersécurité, vous le comprenez, est basée sur une notion de confiance, de proximité, de compréhension du besoin de nos clients, qu'ils soient petits ou gros. Et donc c'est très important qu'on puisse leur parler à proximité de leur lieu de travail, de leurs usines, de leurs bureaux, et pas uniquement depuis Paris ou d'un autre lieu en France. Ça, c'est le premier point et deuxième point, c'est le bassin d'emploi. On recherche le plus de grands nombre de talents, on recrute énormément de monde. On a recruté plus de 300 personnes en France l'année dernière. On est aujourd'hui 2.500 en Europe. Et donc on va continuer à recruter des dizaines de personnes, pour dépasser le nombre de 100 salariés sur Toulouse. Et donc c'est la raison pour laquelle on inaugure ces locaux, pour avoir les meilleures conditions d'accueil des salariés actuels et des futurs salariés d'Orange Cyberdéfense.

Comment on fait pour postuler si on peut déjà postuler ?

Sur le site d'Orange Cyberdéfense, et puis après, il y a des réseaux à travers les écoles, les universités qui sont très bien constitués. On recrute énormément de monde, que ça soit en stage, en apprentissage ou en CDI. On a toujours un déficit de salariés. Donc si vous voulez faire de la cybersécurité, venez !

Est-ce que vous avez des conseils pour les particuliers ou les petits patrons, parce qu'on sait que les PME et les TPE sont très touchées ?

Je ne voudrais pas inquiéter votre vos auditeurs et auditrices. 60% des PME qui se sont attaquées dépose le bilan au bout de six mois. Le premier élément important, c'est de prendre conscience. Le risque existe. Ce n'est pas pour les autres. Et la question n'est pas : "est-ce que vous allez vous faire attaquer ?" La question, c'est "quand et comment est-ce qu'on s'y prépare ?" Donc c'est vraiment ça le principal. L'anticipation, l'identification des vulnérabilités, c'est le message principal que je voudrais passer.

Crée en 2016, l’entité emploie 2.500 salariés à travers le monde. Ils sont une soixantaine à Toulouse dans le quartier de la Cartoucherie.