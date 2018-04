Orange et Bouygues ont été condamnés vendredi à payer une amende de 315.000 euros chacun par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour avoir affiché leurs tarifs d'abonnement à l'internet fixe de manière incomplète.

Dans sa décision, la répression des fraudes reproche aux deux opérateurs de ne pas intégrer "le coût de la location de la box", un outil indispensable pour l'accès à Internet, au prix porté à la connaissance du consommateur. Le prix de location mensuelle de la box était généralement mentionné avec une astérisque dans les petites lignes des conditions générales de vente.

En août 2017, la DGCCRF avait mis en garde Orange et Bouygues sur cette question et leur avait demandé de modifier leurs pratiques avant le 1er février 2018. SFR, qui avait également été pointé du doigt, n'a pas été mis à l'amende car le groupe s'est mis en conformité à temps en affichant en gras un prix des offres d'accès à Internet augmenté de trois euros et comprenant le coût de location de la box. Orange et Bouygues affichent désormais eux aussi des prix avec la location de la box incluse dans leurs offres.