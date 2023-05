Orange ferme progressivement son réseau cuivre en Bretagne

Le réseau breton de quelques 40.000 km de câbles en cuivre est vieillissant. Avec le développement du télétravail et l'utilisation massive des plateformes de streaming, les clients sont mieux servis avec la fibre assure Orange. L'opérateur, seul hériter du réseau cuivre de France Telecom, s'est engagé à le fermer puis à retirer tous les câbles "il y a plusieurs raisons à cela, d'abord des raisons écologiques, parce que le cuivre consomme entre trois et quatre fois plus que la fibre, mais aussi parce qu'on peut recycler ce cuivre" explique Jean-Marc Escalettes, directeur d'Orange dans le Grand Ouest. "Avec le cuivre, nous avons un affaiblissement du signal et un débit plus faible pour les clients en bout de ligne. Avec la fibre, les capacités sont bien meilleures".

En finir avec le fléau des vols de câble de cuivre

En fermant le réseau cuivre, Orange espère aussi en finir avec les vols de câbles de cuivre "un véritable fléau, car nous avons plusieurs centaines de kilomètres de cuivre dérobés chaque année. Le cuivre suscite les convoitises, car il se revend cher. Autour de 4.000 euros la tonne". La fibre, en verre, n'intéresse pas les voleurs ! Autre avantage économique, la fibre résiste mieux à l'humidité, cela évitera de très nombreuses interventions liées aux tempêtes et autres intempéries "Orange réalise 350.000 interventions et cela a un coût".

Jan Charny, directeur de projet chez Orange, et Jean-Marc Escalettes, directeur d'Orange Grand-Ouest © Radio France - Céline Guétaz

Huit communes bretonnes et l'hypercentre de Rennes concernés

L'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques a donné son feu vert à Orange pour fermer le réseau cuivre dans 160 communes en France, dont huit en Bretagne, mais aussi sept quartiers rennais, situés dans l'hypercentre. "Cela nous permet de nous préparer à fermer le réseau sur une zone dans une grande ville. A Rennes, 16.000 logements sont concernés, soit 5.000 lignes en cuivre encore utiles " indique le directeur de projet Jan Charny. Les huit communes bretonnes sont Bohars (29), Glomel(22), Férel(56), Camoël(56), l'Ile aux Moine(56), l'Ile d''Ars(56), La Trinité-Surzur(56) et Le Hézo(56). Dans ces communes qui constitue un premier lot, les clients seront informés par leur fournisseur d'accès. "S'ils ont déjà la fibre, ce sera transparent. Pour ceux qui ont encore leur ligne de téléphone ou le réseau ADSL via le cuivre, ils auront deux ans pour passer à la fibre, avec leur opérateur". Les clients ont donc un peu de temps devant eux, sachant que d'autres communes bretonnes seront concernées dans les prochaines semaines. L'objectif pour Orange est d'en avoir fini avec le cuivre en Bretagne en 2030.