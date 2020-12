Orange lance la 5G dans quatre villes de l'agglomération Mancelle

Suis-je obligé de changer mon téléphone ?

La 5G ne remplacera pas la 4G. Tout comme son ancêtre : lorsque le réseaux 4G n'est pas disponible, il n'est pas rare de passer en 3G sur son mobile. Il ne sera donc pas nécessaire de changer son téléphone pour pouvoir continuer de téléphoner au Mans.

Pour autant, les marques de téléphone proposent déjà et vont proposer de plus en plus de smartphones compatibles avec la 5G. Aucune précision sur les prix des téléphones, même si Pierre Jacobs, directeur d'Orange pour l'Ouest de la France affirme que des entrées de gamme seront toujours disponibles à 1€ avec un engagement. En revanche, le prix du forfait, lui augmente. Et pour profiter du réseau 5G il est indispensable. Avec un coût d'environ 5 euros de plus par mois.

A l'inverse, il n'est pas nécessaire de changer de forfait si on investit dans un smartphone compatible avec la 5G. Il permettra simplement d'accueillir un forfait 5G le jour où vous souhaiterez y accéder.

Orange l'assure, les possesseurs d'un téléphone et d'un forfait compatibles devraient voir multiplier leur rapidité de navigation et de téléchargement par 3 ou 4 dès aujourd'hui sur plus de 80% des villes concernées. Il ne s'agit que d'une utilisation à l'extérieur, donc dans les rues et non dans les habitations.

Où sont installées les antennes ?

"Les antennes 5G sont posées sur nos installations 4G, il n'y a donc pas d'infrastructure en plus" explique Pierre Jacobs, directeur d'Orange pour l'Ouest de la France. En Revanche, il ne garantit pas que d'autres installations ne verront pas le jour dans les prochaines années : "Nous continuons d'installer des antennes 4G pour continuer de couvrir des zones grises ou blanches et les installations dépendront des besoins, si on observe une attractivité plus forte saisonnière au Mans par exemple, il faudra être capable d'y répondre".

Le lancement de la 5G est destiné à désengorger les antennes 4G. Le réseau est partagé, plus il y a de monde dessus, moins il y a de puissance pour chacun.

Sur la multiplication des ondes et des risques potentiels sur la santé, les responsables d'Orange dans l'Ouest assurent que les antennes 5G restent dix fois en dessous des normes imposées par la France. L'arrivée de la 5G pourrait être porteuse d'innovation de la part des entreprises et donc de nouvelles utilisations d'objets connectés ou d'écrans. La 4G avant elle avait permis la diffusion des vidéos sur internet et la 3G la création d'applications sur les smartphones.

Des études sont en cours, notamment par des chercheurs de l'inserm pour déterminer si la 5G pourrait avoir des conséquences à long terme sur le corps humain.