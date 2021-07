Orange lance le réseau mobile 5G dans quatre communes de la Vienne autour de Poitiers

Depuis ce 1er juillet, Orange a activé son réseau mobile 5G dans la Vienne ! Pour l'heure, il est actif dans quatre villes seulement : Poitiers, Buxerolles, St Benoît et Chasseneuil-du-Poitou. Dans ces communes, la couverture en 5G concerne 80% de la population. Pour borner en 5G il faut avoir un téléphone mobile compatible, en général les smartphones récents, ou un abonnement dédié. Certes d'autres opérateurs proposaient déjà de la 5G dans la vienne, mais Orangea attendu car il tenait absolument à obtenir des bandes de fréquence 3,5 GHz. C'est un peu technique, mais cela signifie que c'est censé aller plus vite et traiter plus de données d'un coup.

Des zones susceptibles d'être saturées avant les autres

Pourquoi ces zones urbaines en priorité quand certaines communes en milieu rural ne sont même pas couvertes par la 4G ? Franck Aupetit est délégué régional du groupe Orange sur la Nouvelle Aquitaine Nord. Et pour lui, il s'agissait avant tout d'anticiper une éventuelle saturation du réseau dans les villes.

"Aujourd'hui, nous avons une croissance de 30 à 40% du volume de données transportées, et c'est dans les zones urbaines qu'on utilise le plus le mobile. Si on ne fait rien, d'ici la fin de l'année ou de l'année prochaine, le réseau dans ces secteurs risque d'être saturé".

Avec cette nouvelle technologie, Orange promet un traitement de données mobiles 4 à 10 fois supérieur à la 4G. De quoi améliorer considérablement l'utilisation des ordinateurs et smartphones dans le milieu de l'entreprise, de la recherche universitaire ou de la santé. Aucun pylône construit dans la Vienne, l'opérateur historique français a posé des antennes spéciales pour éviter de dégrader le réseau 4G déjà en place. Mais ne demandez pas combien de clients sont équipés, le chiffre restera confidentiel, rapport à la concurrence.

Quid de la 4G en milieu rural et des zones blanches ?

Parallèlement au déploiement de la 5G, Orange assure continuer ses investissements pour développer la 4G en milieu rural. En 2020, l'opérateur a équipé vingt sites de la Vienne en 4G. Et a participé avec d'autres opérateurs à couvrir douze zones blanches, comme le stipule l'accord signé entre l'Etat et les différents opérateurs présents en France. Sans compter le déploiement de la fibre. Dans tous les cas, le délégué régional se veut rassurant sur ce point : "on n'oublie pas la 4G !". A Poitiers, on se souvient qu'en septembre 2020, la maire écologiste Léonore Moncond'huy, avec d'autres élus verts, avait signé une tribune dans le JDD contre la 5G. Demandant notamment de privilégier le déploiement de la 4G sur tout le territoire avant de passer à la 5G.

Un atout supplémentaire pour le développement économique

Du côté de la CCI, la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, on se réjouit également. Le monde de l'entreprise a effectivement besoin de haut débit pour rester compétitif. Jean-Louis Gautron, est vice président de la CCI dans ce département mais il est également chef d'une entreprise du bâtiment. Il témoigne de sa propre expérience :

"Les dossiers d'appels d'offre sont souvent très lourds à télécharger, et il faut pouvoir les charger vite pour pouvoir y répondre et les traiter dans les temps. Le débit peut faire la différence".

Sans compter les nouveaux usages développés pendant la crise sanitaire, parfois avant même, comme l'utilisation du cloud pour le partage et le stockage de données. Le télétravail, les visio-conférences, le "click and collect" et l'e-commerce. La société évolue, et monde de l'entreprise est en train de s'adapter, "il faut qu'on nous donne les moyens de suivre ce rythme" explique le représentant de la chambre consulaire qui précise au passage combien la 5G peut être un atout dans l'attractivité du territoire, et notamment pour les nouvelles entreprises cherchant à s'implanter dans le département.