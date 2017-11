Orange lance sa banque en ligne et ouvre un centre relation client à Amiens

Coup d'envoi ce jeudi d'Orange Bank. Orange est le premier groupe de téléphonie à lancer sa banque en ligne et pour son fonctionnement. L'entreprise française ouvre deux centres relations clients : un à Montreuil en région parisienne et un autre à Amiens avec des emplois à la clé.

Le centre relation clients d'Amiens regroupera d'ici quelques semaines 200 personnes environ : 30 postes ont déjà été pourvus, 60 le seront dans les prochaines semaines et viendront rejoindre les 120 salariés de la plateforme Groupama d'Amiens qui intègrent du coup le groupe Orange. Le premier opérateur de téléphonie en France s'appuie sur le savoir-faire et l'expérience de Groupama qui avait déjà l'habitude de gérer des comptes en ligne et le site amiénois devait fermer. Les élus d'Amiens Métropole ont beaucoup œuvré pour l'ouverture de cette plate forme Orange Bank dans la région et à moyen terme selon le développement de la nouvelle activité d'Orange, d'autres embauches pourraient avoir lieu localement.

Pas besoin d'être client d'Orange pour ouvrir un compte en ligne

Orange Bank propose à ses clients les traditionnels comptes courants et comptes épargnes et tout sera mis à jour en temps réel, les virements pourront se faire par sms et en cas de perte , vous pourrez faire opposition via votre téléphone. Il n'y aura pas besoin d'être un client orange pour ouvrir un compte. En cas de souci, des agents de l'opérateur ont également été formés aux métiers de la banque et pourront vous répondre dans certaines agences.