Orange met rouges colères les maires des Sables d'Olonne et de La Roche-sur-Yon

"Plus qu'un SMS, c'est un SOS". C'est le message adressé dans une lettre ouverte à l'ARCEP, le gendarme des télécoms, par les deux maires de la Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne. Ils lui demandent de sommer l'opérateur Orange de tenir ses engagements sur le déploiement de la fibre.

Orange est dans le collimateur des maires de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne. Luc Bouard et Yannick Moreau viennent d'adresser une lettre ouverte à l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, afin qu'elle intervienne auprès de l'opérateur pour qu'il tienne ses engagements. "Plus qu'un SMS, c'est un SOS" écrivent les 2 élus qui considèrent que les engagements pris par Orange en 2015 pour un déploiement total de la fibre dans les 2 agglomérations fin 2022 n'est pas tenu.

"Loin des 100 % promis en 2020, seuls 77,3 % des locaux (42 224) sont raccordables en 2022 par rapport à la base réelle de logements aux Sables d’Olonne Agglomération et seuls 70,7 % des 59 701 locaux (42 208) sur le territoire de l’agglomération de La Roche-sur-Yon" écrivent les 2 élus qui demandent que la totalité de leurs agglomérations soient couvertes d'ici la fin de l'année.

Nous avons noté une croissance de plus de 30% du parc logement depuis 2014 sur ces deux agglomérations. Alain le Coz

Chez Orange on comprend l'impatience mais ces retards s'expliquent répond Alain Le Coz directeur chez Orange des relations avec les collectivités locales de Vendée: "Nous avons un engagement contractuel basé sur la base Insee 2014, et sur ces deux agglomérations on sera au rendez-vous sur le nombre de logements à fibrer et à raccorder. Mais ces deux agglomérations sont des territoires très dynamiques en terme de nouveaux logements et de zones d'activité pour les entreprises, et nous avons noté une croissance de plus de 30% du parc logement depuis 2014, ce qui est énorme (...) Nous continuons à travailler avec nos partenaires, on n'a pas de calendrier pour dire quand on a va finir mais l'objectif est d'être à 100 % de raccordable sur ces 2 agglomérations".

Mais les arguments de l'opérateur ne sont pas recevables aux yeux de Mathieu Sorin, directeur général des services à l'agglomération des Sables d'Olonne: "Le premier engagement d'Orange était de déployer sur la base Insee 2014 l'ensemble des logements fin 2020, et même si effectivement le nombre de logements a explosé, ils n'ont pas respecté cet engagement là (...) Ils nous ont aussi indiqué ne pas être en capacité de donner un calendrier de déploiement pour les 20% restants, et ça c'est inadmissible".

Dans leur lettre ouverte Luc Bouard et Yannick Moreau demandent à l'ARCEP d'exiger des pénalités de retard à Orange, permettant de raccorder la fibre avec un autre opérateur. Mais ce ne serait pas chose aisée reconnaît Mathieu Sorin:"Orange a déployé toute l'ossature principale sur l'agglomération et donc on dépendra de la bonne volonté d'Orange pour finir les 20 % restants".