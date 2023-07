Orange promet d'achever les raccordements à la fibre promis en Vendée

Les travaux de raccordement pour les derniers foyers de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne non connectés à la fibre reprendront en septembre

Internet par la fibre se fait toujours attendre pour plusieurs milliers d'habitants de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne. L'opérateur Orange, responsable du chantier (le reste du département est géré par Vendée Numérique) s'est attiré les foudres du président du conseil départemental et des maires de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne, L'Arcep, le gendarme des télécoms, a également mis en demeure Orange afin qu'il tienne ses engagements.

Reprise des travaux de déploiement en septembre

"Nous allons redémarrer le déploiement de la fibre à partir du mois de septembre, précise le directeur d'Orange en Vendée, Jérome Carissimo, des études ont été reprises par le nouveau sous-traitant. Celui-ci va être basé à La Roche-sur-Yon. Donc, nous créons de l'emploi (...) On s'approchera de la complétude à la fin 2024. Si malheureusement ce programme de déploiement ne permet pas d'y arriver, nous avons des solutions en parallèle qui permettent d'accéder au haut débit, que ce soit par le réseau mobile ou par des offres satellitaires pour les personnes qui ne pourront pas avoir la fibre".

Jérome Carissimo directeur d'Orange en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

"Les relations sont rétablies entre Orange et les villes", Alain Leboeuf

"De qui se moque-t-on ?", s'était agacé au début de l'année le président du conseil départemental de Vendée. Depuis, Alain Leboeuf constate du mieux : "Les relations sont rétablies entre Orange et les villes, avec des promesses désormais qui sont faites pour que ce retard puisse être le plus rapidement comblé. Je remercie Orange d'en prendre dorénavant bien conscience et de faire le nécessaire pour que les Sablais et les Yonnais puissent être raccordés le plus rapidement possible".

"On a une nouvelle direction régionale d'Orange qui est plus volontaire et plus partenariale que ne l'était la précédente. Le problème est qu'on n'a pas encore de calendrier établi sur la fin de l'année et sur l'année prochaine" tempère le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau.

Orange a longtemps justifié les retards de raccordement en raison notamment de la hausse démographique en Vendée.

Aujourd'hui, 75 % des habitants de La Roche-sur-Yon sont raccordés et 82 % aux Sables d'Olonne. Et, actuellement, la moitié des foyers raccordés à la fibre ont souscrit un abonnement. L'opérateur affiche par ailleurs ses ambitions sur le déploiement de la 5G. Actuellement, 31 communes dont 24 sur le littoral sont éligibles en Vendée.

