Orano devrait produire plus d'uranium enrichi à Tricastin

Orano, ex-Aréva présentait ce mercredi la consultation organisée par la commission nationale du débat public autour de son projet d'extension de son usine Georges-Besse II sur le site de Tricastin. Plusieurs réunions sont prévues dont la première au palais des congrès de Montélimar le 7 février pour informer la population et recueillir les avis sur ce dossier complexe. Un site internet y est consacré .

ⓘ Publicité

La conséquence directe de la guerre en Ukraine

Ce sont les américains qui ont contacté Orano. Leur objectif est simple : ils veulent limiter leurs recours à l'uranium enrichi russe, un an après le conflit russo-ukrainien et leur positionnement aux côtés de l'Ukraine. Ils envisagent même de se passer totalement du combustible du russe Rosatom (société nationale pour l'énergie atomique), leader mondial de production d'uranium enrichi qui couvre 43% des besoins mondiaux.

Et pour ça, ils se tournent vers les européens. Il y a deux entreprises spécialisées dans cette filière en Europe : URENCO qui couvre 31% des besoins mondiaux et Orano, 12% des besoins mondiaux.

Une extension qui pourrait produire dès 2028

Orano qui n'a pas encore pris la décision de construire cet agrandissement a déjà prévu un calendrier et annonce que l'extension pourrait entrer en service dès la mi 2028. Et c'est un atout parce que les clients américains sont pressés. Orano produit déjà 7,5 millions d'unités d'uranium enrichi par an. La capacité pourrait être portée dans cinq ans à 11 millions d'unités. "Nous possédons déjà la technologie et nous avons le terrain pour nous agrandir au nord de l'usine existante Georges-Besse II" explique François Lurin, le directeur du site Orano de Tricastin.

Selon Orano, les travaux pourraient commencer en septembre 2024 pour une entrée en service progressive entre 2028 et 2030. Le coût du projet est estimé entre 1,3 et 1,7 milliards d'euros. Il nécessiterait un millier de personnes pendant ces cinq ans.

La concertation avec le grand public doit se terminer le 9 avril. La commission nationale du débat publique fera une synthèse des avis recueillis, souvent les socio-professionnels et les associations dans ce type de débat. Mais la commission du débat public a aussi l'intention de se rendre sur les marchés pour atteindre un public plus large. Il sera aussi possible de visiter le site les samedis 4, 11 et 18 mars en s'inscrivant trois semaines à l'avance.

Orano emploie 2000 salariés sur le site de Tricastin. Il y a en plus 2500 emplois indirects.