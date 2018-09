Orano, ex Areva a inauguré lundi sa nouvelle usine de conversion de l'uranium sur le site du Tricastin dans la Drôme. Un investissement d'un milliard cent cinquante millions d'euros.

Centrale Nucléaire Tricastin, Saint-Paul-Trois-Châteaux, France

C'est un chainon essentiel dans la filière nucléaire. Le minerai d'uranium extrait des mines ne peut pas être utilisé tel quel dans les centrales nucléaires. Il subit deux étapes: une conversion, on lui rajoute des atomes de fluor et un enrichissement. L'usine Comurhex II inaugurée lundi assume la première étape. Comurhex, pour COnversion Metal URanium Hexafluorure.

Un pari sur la filière nucléaire

Les concurrents d'Orano dans le monde n'ont pas investi dans de nouvelles usines. Orano est le seul à avoir pris la décision de moderniser cette étape de traitement de l'uranium. La technique est toujours la même. Il existait sur le site du Tricastin une usine Comurhex I. Mais elle était en fin de vie. La nouvelle usine qui utilise la même technique permet de faire de très fortes économies d'eau, un million et demi de mètres cube par an et d'utiliser moins de réactifs chimiques. L'usine emploie 220 salariés.

Le nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique

C'est le crédo des responsables d'Orano répété à l'envie. Le nucléaire est une énergie décarbonée et qui ne rejette pas de gaz à effet de serre. Avec le développement des énergies renouvelables c'est la solution pour affronter le réchauffement climatique explique le directeur général d'Orano Philppe Knoche. Le groupe Areva a été profondément restructuré. L'Etat a recapitalisé la société à hauteur de quatre milliards et demi en 2017. Changement de nom début 2018: Areva devient Orano. Orano qui est aujourd'hui leader mondial en terme de conversion de l'uranium et se positionne à la 3ème place en terme d'enrichissement d'uranium.