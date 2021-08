Orano La Hague : un dernier train vers l'Allemagne à 1 milliard d'euros

Orano rend publique aujourd'hui les signatures de 4 contrats avec les électriciens allemands PreussenElektra, RWE, ENBW et Vattenfall. Un ensemble de contrats pour un total d'1 milliard d'euros. C'est un accord qui mettra un terme à 45 années de contrats de retraitement entre l'usine manchoise Orano de La Hague et les gestionnaires du parc nucléaire allemand.

C'est en 1977 que sont signés les premiers contrats entre, à l'époque, la Cogema, et les électriciens allemands. Objectif : recycler les combustibles usés issus des réacteurs nucléaires allemands et conditionner les déchets résiduels. Tout cela, dans l'usine de La Hague. Le dernier contrat est signé en 1991 et les derniers retraitements sont intervenus en 2008. 5 310 tonnes de combustibles allemands ont ainsi été traitées dans le Cotentin.

Un ultime convoi vers l'Allemagne d'ici 2024

Parallèlement, les convois pour renvoyer le combustible retraité et les déchets vers l'Allemagne se sont succédés puisque, c'est la règle, tout ce qui est retraité dans la Hague, doit être renvoyé dans le pays d'origine. Aujourd'hui 97% de ces matières ont été restituées. Reste 3%, à la fois des produits radioactifs, et des déchets résiduels.

Les contrats pour un montant d'1 milliard d'euros concernent leur retour sous la forme d'une 100e de conteneurs de déchets vitrifiés et de 30 emballages. Le tout en un seul convoi ferroviaire avant 2024. Il n'y aura plus alors de déchets allemands au sein de l'usine Orano de la Hague.

Ces contrats, qui doivent encore faire l'objet d'un accord mutuel des gouvernements français et allemands, auront pour conséquence d'améliorer les résultats financiers 2021 du groupe Orano.