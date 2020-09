Un ultime recours pour dénoncer la reprise d'Orchestra par son patron Pierre Mestre

"Ce que je trouve scandaleux, c'est que quelqu'un qui a planté sa boîte puisse la reprendre. Et là, on va dans le mur avec lui. " Stéphane Crampon travaille depuis 10 ans à l'entrepôt d'Orchestra à Saint-Aunès. Élu CGT du personnel et membre du CSE, le Comité Social et Economique, il dénonce la décision du tribunal de commerce du 19 juin 2020 d'accepter l'offre de reprise d'Orchestra faite par Pierre Mestre, le créateur et le patron de l'enseigne de vêtement pour enfants et de puériculture, via la société NewOrch.

Les élus du personnel estiment que la reprise d'Orchestra par NewOrch est illégale

Le CSE a déposé un recours devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier ce jeudi.

L'avocat du CSE, Ralph Blindauer estime que Pierre Mestre a bénéficié, à tort, de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui assouplit les règles de reprise en cas de redressement judiciaire au nom de l'emploi. Un texte destiné à limiter la casse sociale en pleine crise sanitaire. Avant ce texte, la reprise d'une société en faillite, par son patron, n'était pas possible sauf si il était le seul à faire une offre. Or, dans le cas d'Orchestra, il y avait une autre offre, celle des saoudiens d'Al Othaim, "cette offre était solide, c'est ça qui est scandaleux" selon l'avocat qui en fait une question morale "Il y a une intention louable avec ce texte mais dans la brèche qui est ouverte pour cette intention louable, il y a une multitude d'aigrefins qui se précipite et saisissent l'opportunité pour effacer leur dette. On est ici dans ce cas-là. C'est trop facile." Une question morale que Ralph Blindauer défend sur le terrain du droit en déposant trois QPC (question prioritaire de constitutionnalité) puisqu'il considère l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 anticonstitutionnel.

L'audience sur ces questions devait se tenir ce jeudi 3 septembre. Elle a été reportée au mardi 8 septembre. La décision qui sera surveillée de près car "ce qui devait être une exception est en train de devenir la règle" selon l'avocat. La société Alinéa a été reprise dans les mêmes conditions, mais dans ce cas là, il n'y avait qu'une offre.

Le CSE pointe du doigt que les difficultés d'Orchestra ne datent pas de la crise du covid-19, "les 650 millions d'euros de dettes de l'entreprise ont été contractées bien avant la crise sanitaire", souligne Gérald Verney, directeur régional de 17 magasins du sud de la France, et élu CFDT du personnel.

La crise sanitaire n'est pas la cause des difficultés d'Orchestra

Selon Laury Caubet, secrétaire du CSE, les difficultés ont commencé il y a trois ans avec la mauvaise gestion et la folie des grandeurs du patron"tout est géré par les caprices de Pierre Mestre qui veut les plus gros espaces, les meilleurs directeurs, les plus belles voitures pour les commerciaux... il estime que c'est son argent et que si il veut le jeter par la fenêtre c'est son problème même si c'est au détriment des salariés. S'il n'y avait pas eu cette gestion, on n'en serait pas là". Des élus du personnel qui espèrent avec ce recours devant la chambre commercial de la cour d'appel de Montpellier que la reprise soit considérée comme illégale et qu'un nouvel appel d'offres soit lancé. "On craint un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi" ajoute Gérald Verney, élu CDFT. Les salariés qui sont très inquiets pour l'avenir des 130 postes l'entrepôt de Saint-Aunès dont la reprise ne figurait pas dans l'offre initiale de Pierre Mestre.