Orchestra : Des prestataires d'Arras manifestent à Saint-Aunès pour sauver leur emploi

Ils ont fait 12 heures de car pour se faire entendre. Une cinquantaine de salariés de l'entreprise Orlog, une co-entreprise détenue par Orchestra et Log's logistique, localisée à Saint-Laurent-Blangy près d'Arras, dans le Pas-de-Calais, ont manifesté lundi matin devant la siège social d'Orchestra, situé à Saint-Aunès. Le groupe a été placé en redressement judiciaire au mois d'avril, le tribunal de commerce de Montpellier doit maintenant étudier deux offres de reprise : l'une du président-fondateur Pierre Mestre, l'autre du groupe saoudien Al Othaim, actionnaire minoritaire (4%). La seconde offre, qui garantit le maintien des entrepôts à Saint-Aunès, est soutenue par les salariés du siège. À l'opposé, les employés d'Orlog soutiennent celle de Pierre Mestre, qui promet le maintien de l'activité auprès du prestataire.

À quelques heures de l’audience au tribunal, la moitié des employés d'Orlog se sont déplacés au siège pour montrer leur soutien. Plus que de colère, les salariés parlent d'incompréhension. "On nous a toujours laissé entendre que, quoi qu'il arrive, on resterait prestataires de services, raconte Hélène, du service des ressources humaines. Récemment, on nous avait proposé de prendre le web, donc on a recruté et on a préparé l'accueil du web. Et puis là, le couperet est tombé la semaine dernière : on nous a dit qu'on était susceptibles de ne plus être non plus prestataires de services, se désole-t-elle. Ce sont des jeunes familles, des salariés qui comptaient sur ce travail pour pouvoir continuer à vivre".

"Je suis déboussolée, confie, émue, Karen, employée polyvalente. Le week-end a été horrible. Je suis seule à la maison, j'ai trois enfants et c'est dur. La première chose que j'ai fait, c'est regarder mon compte en banque pour savoir comment j'allais faire. On est tristes, on est, on a de la colère". Le tribunal doit se pencher sur les deux offres de reprise mardi 16 juin à 9h30.

Basé à Saint-Aunés, Orchestra, spécialiste des vêtements pour enfants et de la puériculture, est en redressement judiciaire depuis le 29 avril 2020. L'entreprise emploie 2.900 personnes et compte 300 boutiques environ à travers le monde.

