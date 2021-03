L'entrepôt d'Orchestra déménage de Saint-Aunès à Lunel-Viel

Très bientôt, vous ne verrez plus la grande enseigne "Orchestra" sur l’entrepôt, au bord de l'A709, à hauteur Saint-Aunès. Le PDG du spécialiste de la puériculture et du vêtement pour enfants vient d'apprendre à ses salariés que cet entrepôt déménage à une quinzaine de kilomètres de là, à Lunel-Viel. Et s'il le désirent les 84 employés seront conservés. Une "bonne nouvelle" reconnait Jennifer Gaillard élue CGT au CSE.

C'est un mail que Pierre Mestre a envoyé pour annoncer qu'un bail a été signé pour un site de 3.500 m2, c'est 10 fois plus petit que l'actuel. Il devrait servir au reconditionnement des collections invendues avant leur renvoi dans les boutiques la saison suivante. Le PDG précise que le nouvel entrepôt va être équipé "pour qu'il puisse aussi accueillir la réserve du magasin de St Aunès et le studio photo".

Quand est-ce que le déménagement est prévu? Le bail de Saint-Aunès arrive à son terme début juin mais dans son courrier du 16 mars Pierre Mestre évoque "une ouverture dans les jours qui viennent". Jennifer Gaillard tient à nuancer : "on ne sait dans quelles conditions ça va se passer, aujourd'hui on n'a aucun élément". Pour "y voir plus clair", les représentants du personnel comptent demander davantage de précisions jeudi 25 mars, à l'occasion d'une réunion du CSE.

Une petite centaine d'emplois sauvés ici et dans le même temps, un entrepôt d'Orchestra qui ferme en Grèce avec 115 licenciements à la clef.

