Orchestra va implanter son campus géant à Montpellier

Le groupe montpelliérain fondé en 1997 par Pierre et Chantal Mestre va s'implanter à Odysseum avec un nouveau projet de campus à l'horizon 2022. Une surface de 38 000 m² pour un investissement, dans un premier temps, de 40 à 50 millions d'euros.

Le modèle américain

Le futur site à la pointe de l'Odysseum, entre tram, gare et grands axes routiers va d'abord devenir le siège social de l'entreprise. Les salariés de Saint-Aunès seront mutés ici et le site sera rétréci "Il ne peut pas y avoir deux mégastore dans l'agglomération de Montpellier" pour Pierre Mestre. Seuls ceux qui s'occupent des commandes internet ne bougeront pas. "Nous prévoyons, compte-tenu du développement de notre marque 500 nouveau emplois" explique Pierre Mestre, le président d'Orchestra.

Orchestra va installer une crèche d'entreprise, une salle de sport, un hôtel pour accueillir les franchisés et les sous-traitants du groupe, mais aussi une école de formation au design. Pour Pierre Mestre, c'est ce qui fera la différence avec ses concurrents. Il veut former en interne "ceux qui dessineront les futures pièces de la marque".

Le futur site du campus Orchestra, à la pointe de l'Odysseum. - DR

Le plus gros magasin du groupe, un mégastore de 8000 à 10 000 m² sera également construit sur le site "C'était ironique d'avoir notre plus grand magasin en Belgique !" plaisante Pierre Mestre. Orchestra aimerait rester entre dix et vingt ans sur ce site. Un site qui ne remet pas en cause l'existence des autres magasins ni des différents sites de stockages.

Depuis 2012, Orchestra est numéro un mondial de la vente de produits pour enfant. Le groupe existe dans plus de 40 pays avec plus de 600 magasins.