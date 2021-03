Ordestie : une Lavalloise et une Parisienne créent une marque de vêtements "inclusive"

Elles se sont rencontrées il y a un an, la Lavalloise, Maud Garnier et la Parisienne, Soukaina Jaafari. Un peu par hasard. Elles cherchaient toutes les deux à monter leur entreprise et elles avaient en commun une idée : l'inclusivité. En pleine pandémie, elles ont créé Ordestie, une boutique de vêtements en ligne "pour toutes les tailles, dit Maud Garnier, et pour les femmes de toutes origines, de toutes cultures, de toutes croyances, car la diversité est la richesse de notre pays".

"On parle de pudeur"

La mode vestimentaire a toujours porté une certaine idéologie. On a connu, dans les années soixante, les mini jupes, symbole de la libération sexuelle, le pantalon ( seulement officiellement accepté par la loi française en 2013 !!) symbole de la libération professionnelle des femmes. Aujourd'hui, autres temps, autres moeurs "on propose des jupes à mi mollet", précise Maud Garnier et pas de décolleté plongeant ou de corsage trop moulant. Et quand on pose la question de l'idéologie sous jacente "Il n'y a pas que les femmes pratiquant une religion qui aiment être pudiques, dit Maud Garnier, d'ailleurs de nombreuses femmes nous ont dit merci pour les vêtements amples et de qualité que nous proposons".

Ordestie mode inclusive - Kevin Rouschausse

Ordestie, boutique en ligne

La boutique Ordestie, ne la cherchez pas dans les rues de Laval. Elle est uniquement en ligne, sur le site Ordestie. Vous y trouverez le catalogue 2021, inspiré d'une touche orientale et vous y découvrirez les marques des fabricants, tous français. Quant aux prix " ce sont des prix justes, pour une qualité qui dure", termine Maud Garnier.