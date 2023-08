Un convoi humanitaire pour aider les SDF parisiens : le nouveau combat de Stéphane Ravacley

C'est une courte vidéo dont le message est clair. Postée ce mercredi 25 août, le boulanger Stéphane Ravacley y explique, pendant deux minutes, son nouveau combat : aider les sans-abris de la capitale. Pour cela, il souhaite organiser le départ d'un convoi humanitaire, rempli de vêtements, médicaments et nourriture, direction Paris.

Pour que le projet aboutisse, le boulanger a besoin de dons. Il appelle les partis politiques, les élus, les associations et tous ses abonnés à se mobiliser. "On a besoin de camions, de vêtements, de médicaments...mais aussi de nourriture, des choses qu'il ne faut pas cuire par exemple, ces gens ont besoin du minimum vital pour vivre" explique à notre micro Stéphane Ravacley. Avec la canicule, le boulanger insiste sur la nécessité de cette mobilisation : "On sait que les SDF meurent beaucoup plus en été qu'en hiver. Avec la canicule qu'on a eue cette année, et je pense les prochaines années, on a vraiment besoin d'aide."

"La misère ne se voit pas qu'ailleurs, elle se voit aussi chez nous"

Un projet qui ressemble à celui qu'il avait déjà organisé en mars 2022, mais pour un autre pays, l'Ukraine. Le boulanger avait réussi à mettre en place le départ de 25 camions, contenant de nombreux dons, vers le pays européen en guerre contre la Russie. Cette année, il veut renouveler le projet, mais pour la France. "On s'est dit que ce qu'on avait monté pour l'Ukraine, on pouvait largement le faire pour les SDF de Paris. La misère ne se voit pas qu'ailleurs, elle se voit de plus en plus chez nous." À terme, le boulanger aimerait mettre en place plusieurs convois humanitaires qui partent dans toute la France pour venir en aide aux plus démunis.