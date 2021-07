Originaire de Bernay, Mélanie décroche un contrat à l'Agence spatiale européenne

Elle a postulé sans trop y croire, mais ça a marché ! Actuellement en apprentissage à l'ESIGELEC, l'école d'ingénieur de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), et spécialisée dans le traitement de données informatiques à grande échelle, Mélanie Barillère, 23 ans, s'apprête à rejoindre l'Agence spatiale européenne (ESA). "C'est une chance, je trouve ça exceptionnel", sourit l'étudiante, bientôt diplômée.

Un programme pour les jeunes diplômés

Une chance d'autant que Mélanie, au départ, s'intéresse à l'ESA et à ses offres un peu par hasard. En début d'année, l'Agence lance une campagne pour recruter des astronautes, un parcours qu'a suivi le Normand Thomas Pesquet en son temps.

"En entendant ça, je me dis qu'il y a forcément des métiers annexes", se souvient Mélanie, qui se rend alors, à l'époque, sur l'espace candidature du site de l'ESA : "Je tombe sur leur programme pour les jeunes diplômés et il y a entre 80 et 100 offres. Mais il y en a deux qui correspondent vraiment à mon profil."

Mélanie envoie donc un CV et une lettre de motivation... et elle reçoit un mail : "Je me dis que ce doit être une réponse automatique, mais en fait non je lis : 'Vous êtes conviée à un entretien de motivation de 15 minutes dans deux jours' Comment ça dans deux jours", rigole-t-elle.

L'étudiante bachote tout ce qu'elle peut et passe le jour J un entretien en visio "ultra-intense", en anglais, avec trois interlocuteurs. Mais le jury reste bienveillant et s'intéresse à son parcours. "Je ne suis pas déçue de moi, mais ça me parait bizarre cette histoire... Et au final, un mois après, je reçois un autre mail !", raconte Mélanie, qui apprend qu'elle est conviée à un deuxième entretien de motivation.

"J'ai eu 8 en maths"

Finalement, c'est au mois de juin qu'elle reçoit la réponse définitive : elle décroche un CDD d'un an pour travailler à l'ESA à Noordwijk, aux Pays-Bas. Là-bas, celle qui a grandi à Bernay (Eure) sera notamment chargée des données recueillies par les satellites. "Je vais travailler sur leurs données pour les visualiser, les analyser, ou des fois, les nettoyer", résume-t-elle.

Même avec le recul, Mélanie a encore un peu de mal à imaginer qu'elle va intégrer la prestigieuse Agence spatiale européenne : "L'image que j'en avais, c'est que ceux qui travaillent à l'ESA ont vraiment un intellect supérieur, ce ne sont pas les gens normaux de la vie de tous les jours... Mais au final, franchement, moi, je suis plutôt 'normale'. J'ai eu 15 de moyenne au Bac, mais j'ai eu 8 en maths, ça c'est honteux !", rigole-t-elle. Son contrat commence le 1er octobre.