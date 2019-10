"Origine Corrèze" : un logo pour promouvoir les entreprises et produits locaux

Brive-la-Gaillarde, France

Le label "Origine Corrèze" est officiellement lancé. Il s'agit d'une marque de territoire déployée par le conseil départemental en lien avec les chambres des métiers, de commerce et d'agriculture. L'objectif est de promouvoir tous types de savoir-faire corréziens : des produits alimentaires, industriels ou artisanaux. Il faut bien sûr respecter un cahier des charges pour obtenir la labellisation décernée par un comité d'agrément.

Produit fabriqué en Corrèze avec des composants majoritairement corréziens

Ses initiateurs assurent que ce label n'est pas un produit marketing parmi d'autres, mais bien un véritable sésame qui ne sera pas donné à tout le monde. En gage de crédibilité et de sérieux, Yves Jégo était présent pour l'occasion. Ancien ministre et président de l'association Pro France qui a créé la certification Origine France Garantie. Elle est dure à obtenir et garantit la traçabilité d'un produit avec une provenance claire de ses composants. Le cahier des charges est le même pour obtenir "Origine Corrèze" : il faut que le produit soit fabriqué dans le département et que plus de la moitié des matériaux utilisés pour le concevoir soient corréziens. Ce qui est déjà exigeant. " Ce ne sont pas les entreprises qui sont labellisées mais bien des produits " lance Yves Jégo, " car à l'intérieur d'une même entreprise certains produits seront labellisés et d'autres non s'ils ne répondent pas au cahier des charges ". Une nuance non négligeable souligne-t-il, vérifiée auprès de Néology, fabriquant haut de gamme de canapés et fauteuils à Naves, près de Tulle. " Sur la collection certifiée, nous sommes à plus de 85% de composants issus de Corrèze " assure Pierre Delmas, le directeur de l'entreprise qui emploie 27 salariés dans un secteur fortement concurrencé par des produits du monde entier.

37 entreprises et 110 produits déjà labellisés

La marque est portée par le conseil départemental dont le président, Pascal Coste, a une ambition. " Nos achats sont avant tout nos emplois " lance-t-il, " _l'objectif est d'_amener de l'économie et de permettre de fixer de l'emploi sur des territoires difficiles comme le nôtre " en mettant en avant un véritable savoir-faire local à plusieurs titres. Un message tout droit adressé aux Corréziens et aux consommateurs soucieux d'acheter français car cela peut véritablement profiter aux entreprises. " A titre de comparaison, quand une entreprise obtient la certification Origine France Garantie, elle peut augmenter ses ventes jusqu'à 5% " révèle Yves Jégo. A ce jour, 37 entreprises et 110 produits sont déjà certifiés "Origine Corrèze". Certaines de ces entreprises seront présentes au salon du made in France en novembre à Paris. Et elles y amèneront peut-être la 'tourte corrézienne". Il s'agit d'une boule de pain dévoilée ce mercredi, issue de farines et meuniers corréziens, créée en lien avec le syndicat de la boulangerie.

Liste des premiers produits labellisés "Origine Corrèze" - DR CD19

