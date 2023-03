Orléans : Après le 49.3, les opposants à la réforme des retraites de nouveau dans la rue

Le 49.3 va-t-il redonner un coup de fouet au mouvement social ? Comme l'avait demandé l'intersyndicale du Loiret la veille , un rassemblement s'est tenu ce samedi 18 mars à Orléans, deux jours après le passage en force du projet de réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Un moyen "d'occuper l'espace [...], à la veille d'une semaine qui s'annonce très chargée en actions" avait expliqué Pascal Sudre, le secrétaire départemental de la CGT dans le Loiret. Selon un comptage de France Bleu Orléans, entre 2 500 et 3 000 manifestants ont défilé ce samedi sous la pluie. Un chiffre qui monte à plus de 6 000 selon le comptage de la CGT.

Dans le cortège du jour, beaucoup d'habitués, d'opposants de la première heure. Tous sont scandalisés par ce passage en force acté par le gouvernement. "C'est un déni de démocratie total. Macron et ses ministres n'ont cessé d'expliquer qu'ils souhaitaient un compromis… Quelle blague !" explique Aurélie, présente dans les cortèges depuis le début du mouvement. Un peu plus loin, Louis surenchérit : "C'est une grosse dérive. Si on laisse passer ça, c'est quoi la suite ?"

"On fait des manifestations et le gouvernement ne nous écoute pas donc..."

Pour certains opposants, ce passage en force est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, après des semaines de manifestations et la publication de nombreux sondages démontrant qu'une grande majorité des Français est opposée à ce projet. "Faut passer la seconde maintenant ! On défile et ça ne sert à rien, le gouvernement ne nous écoute pas. Faut passer la seconde, la troisième et même la quatrième s'il le faut" confie l'un d'entre eux, gilet de la CGT sur le dos. Ce genre de témoignages se fait entendre également du côté des syndicats plus réformistes.

Exemple avec Nicolas, adhérent CFDT. Ce poissonnier d'une grande surface dans la banlieue d'Orléans veut que le mouvement se durcisse : "Cette semaine, j'étais au blocage de la raffinerie de Saint-Jean-de-Braye. Il faut se faire entendre. Nous sommes au pied du mur, on doit encourager ce type d'actions" affirme ce salarié, qui voit d'un bon œil la grève des éboueurs de la Métropole d'Orléans, qui doit commencer ce lundi 20 mars.