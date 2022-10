Une orléanaise peste contre le chauffage collectif : "Il fait 25 degrés chez moi, je dois ouvrir les fenêtres"

À peine après avoir franchi le pas de la porte, la différence de température se fait sentir dans l'appartement de Claire. Cette orléanaise habite le centre-ville, à deux pas de la place du Martrois. Et depuis la fin septembre, le chauffage collectif de son immeuble s'est remis en route. À fond : "Les propriétaires et les locataires n'ont pas leur mot à dire, explique Claire. Le chauffage se coupe pendant l'été et reprend à l'approche de l'automne." Dans la cuisine de la propriétaire, le thermomètre affiche 25 degrés.

Une facture d'énergie qui grimpe...

Dans son appartement, aucun moyen de régler la température. Elle est donc obligée… d'ouvrir ses fenêtres. Pendant que le chauffage tourne. Une situation qui agace profondément Claire. Avec deux enfants à charge, cette professeure redoute les prochaines factures :

C'est du grand n'importe quoi ! Je vais encore payer 250 euros fin octobre, je surconsomme pour rien... J'essaye de faire des gestes au petit quotidien, surtout en cette période où l'on nous appelle à la sobriété. Où va mon argent ? J'aimerais avoir des réponses.

Et un changement d'appartement à venir ?

La propriétaire essaye de trouver des solutions pour économiser. Mais les différents interlocuteurs se renvoient la balle selon elle, que ce soit son syndic de copropriété ou bien la SODC, la société orléanaise de distribution de chaleur. "Quand j'appelais, soit je tombais sur une personne qui n'était pas en mesure de me répondre ou bien on me disait que c'était de ma faute, que je devais faire installer à mes frais un chauffage individuel", raconte Claire.

Contactée, la SODC affirme qu'elle s'occupe uniquement de la mise en service du chauffage. Pour ce qui est de la régulation, ce serait une autre société qui s'en occupe, en lien avec syndic de copropriété. Pendant ce temps, Claire à l'impression d'être dans une impasse. Elle envisage de vendre son appartement pour aller vivre ailleurs.