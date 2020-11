Orléans : pas de marché de Noël mais des chalets mis à disposition par la mairie pour les restaurateurs

Il n'y aura pas de marché de Noël cette année à Orléans à cause de l'épidémie de Covid-19 mais il y aura bien des chalets installés dans la ville. Des restaurateurs les occuperont et proposeront des plats à emporter. La mairie a décidé cette semaine de mettre à disposition ces chalets pour leur venir en aide.

"De la part de la mairie, c'est juste exceptionnel"

Cette idée a été proposée à l'origine par Freddy Zerbib, le patron du restaurant El Tio, situé rue Notre Dame de Recouvrance à Orléans. Il la soumet au maire Serge Grouard, qui souhaitait aider ces restaurateurs. "L'idée est de faire une visioconférence en ligne mais aussi en réel", détaille le patron d'El Tio. "J'ai suggéré au maire qu'on puisse mettre à disposition les chalets aux restaurateurs pour faire de la vente à emporter", ajoute-t-il.

"Ceci leur permet d'avoir plus de visibilité et de la part de la mairie d'Orléans c'est juste exceptionnel", salue Freddy Zerbib.

Ce sont l'UMIH 45, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Loiret et le GNI, le Groupement national des indépendants de la restauration et de l'Hôtellerie qui s'occuperont de distribuer les chalets aux restaurateurs qui en feront la demande, adhérents comme non adhérents.

Concrètement, les restaurateurs seront filmés dans leur chalet, en présentant les plats qu'ils préparent, ce qui est possible de commander et une fois le plat choisi par le client, il n'a plus qu'à cliquer et venir le chercher au chalet. Tout sera préparé au préalable, au restaurant. "On va préparer nos plats en cuisine, au restaurant, ensuite on fait la mise en boîte au chalet, la mise en sac et on fait le service tel quel", détaille Freddy Zerbib.

C'est Freddy Zerbib, le patron d'El Tio à Orléans, qui avait proposé cette idée d'utiliser ces chalets au maire Serge Grouard. © Radio France - Alexandre Frémont

Ces restaurateurs auront donc plus de visibilité. "Normalement, les commerces non-essentiels vont pouvoir rouvrir, on espère qu'il y aura plus de monde en ville et on espère que les gens viendront chercher ces plats à emporter", ajoute le patron d'El Tio.

Une quinzaine de chalets à disposition des restaurateurs

Au total, la mairie met à disposition une quinzaine de chalets, installés dans des lieux stratégiques de la ville, pour que ce soit plus facile "en terme de desserte de voiture, pour que les Orléanais puissent accéder facilement à ces chalets", décrit Luc Nantier, l'adjoint au commerce à la ville d'Orléans. "Le habitants pourront ainsi prendre ces plats à emporter et rentrer ensuite chez eux", continue-t-il.

La ville pourra mettre un peu plus de chalets à disposition des restaurateurs s'ils sont plus nombreux à en faire la demande. L'adjoint au commerce précise que ces chalets sont mis à disposition des restaurateurs gratuitement par la ville et qu'ils n'auront rien à payer pour les occuper. Idéalement, ces chalets seront ouverts en fin de semaine prochaine si tout se passe bien. Freddy Zerbib, lui, mise sur le 1er décembre.