Orléans : des membres de l'orchestre symphonique de la région réclament des moyens pour la culture

Une vingtaine de membres de l'orchestre symphonique de la région Centre-Val de Loire ont défilé ce mardi depuis le Conseil régional à Orléans jusqu'à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour réclamer davantage de moyens.

ⓘ Publicité

D'après les chiffres du Syndicat national des artistes musiciens (SNAM), le nombre de leurs concerts a été presque divisé par deux depuis 2017, passant de 61 à 36 pour la saison en cours. Selon les manifestants, cette réduction de certaines de leurs interventions menace l'avenir de l'orchestre : « Nous avons des contrats en CDD, et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de trop longues périodes sans répétition, explique Laura, hautbois solo depuis 6 ans. Non seulement nous avons besoin de pratiquer notre instrument, mais nous défendons aussi le maintien d'un certain niveau de service public. »

« Maintenir les subventions, c'est baisser les subventions » dénonce de son côté Mathieu Randon, secrétaire du syndicat, car l'inflation grignote selon lui le budget accordé à l'activité de l'orchestre, pour compenser la hausse des prix de matériaux ou du chauffage par exemple. « On estime que si les subventions avaient été maintenues au niveau de l'inflation depuis 20 ans, elles devraient aujourd'hui augmenter de 40% » dit-il.

Une délégation a été reçue ce mardi au Conseil régional ainsi qu'à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), les principaux financeurs de l'orchestre symphonique.