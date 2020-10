Covid-19 : Paris en rouge écarlate, les Orléanais salariés dans la capitale repassent en télétravail

Parmi les concernés, il y a Laurent, cadre dans une banque à Paris. Cela fait 10 ans qu’il fait l’aller-retour, tous les jours, depuis Orléans. Au début du mois d’octobre, son patron a réinstauré le télétravail. « Paris est en rouge écarlate donc mes collègues de travail étaient inquiets avant que cette décision ne soit prise. Sur le plan qualité du travail, je peux me reposer et éviter de faire le trajet toute la semaine », détaille-t-il.

Sa société a tout fait pour rendre le télétravail facile pour ses salariés. Et Laurent semble s’y retrouver. « J’ai tous les moyens techniques et informatiques à ma disposition. Je ne vois pas vraiment de différence entre mon lieu de travail et chez moi. Je suis même plus productif car on me dérange pas toutes les deux minutes », raconte Laurent.

De son côté, Nicolas juriste à Paris, partage, depuis la semaine dernière, son temps de travail entre la capitale et Orléans. Deux jours au bureau, trois à la maison, c’est un équilibre qu’il juge satisfaisant même s’il n’est pas prêt à rompre totalement avec son lieu de travail. « Le télétravail était très agréable pendant un moment mais, à la longue, on n’a pas le confort d’un bureau. J’ai aussi besoin d’échanger avec mes collègues », constate Nicolas.

Capture d'écran de commentaires d'usagers de la ligne Orléans-Paris sur le groupe Facebook AUTTOP. © Radio France - Julien Raymond

Pour Laurent et Nicolas, le télétravail sera prolongé au moins jusqu’à fin novembre. Peut-être plus, si la situation sanitaire ne s’améliore pas.