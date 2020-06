Orléans : entre 800 et 1.000 personnes pour la manifestation des personnels soignants

Entre 800 et 1.000 personnes ont manifesté ce mardi matin dans le quartier de la Source à Orléans pour la défense des personnels soignants et plus largement de l'hôpital public. Après la crise sanitaire, tous demandent plus de moyens et de reconnaissance.

Le défilé a duré presque une heure entre la place de l'Indien et l'entrée principale du Centre Hospitalier Régional, dans le quartier de la Source, à Orléans. Pour cette première manifestation autorisée d'après confinement, les syndicats ont ressorti leurs camions, leurs sonos et leurs banderoles. " Confinés, révoltés, on n'oublie pas" scande une manifestante de la CGT au micro, "nous, on applaudit les soignants et pas le gouvernement".

On a touché le fond avec cette crise

En tête du cortège, des aides soignantes du Bois Fleuri, une maison de retraite de Saran qui dépend du CHRO et qui a déploré une vingtaine de décès liés à l'épidémie de Coronavirus. " On a vraiment souffert. On a toutes pleuré ou craqué à un moment" raconte Nadine qui travaille au Bois Fleuri "On a vraiment touché le fond avec cette crise. A un moment, on n'avait même plus de gants pour faire la toilette des pensionnaires. La direction nous a dit de prendre des sacs poubelles. Vous voyez un peu le tableau ??

Une soignante de la maison de retraite du Bois Fleuri de Saran © Radio France - Patricia Pourrez

Aujourd'hui, elle et ses camarades attendent plus de reconnaissance de leur profession. " La prime Covid du gouvernement, pour l'instant. On le l'a pas vue et on ne sait pas même si on pourra la toucher. Tout ça, ce n'est que de la com' pour amuser la galerie" rajoute une employée de la maison de retraite de Saran.

C'est maintenant qu'il faut réformer le système

Un peu plus loin dans le cortège, un groupe de blouses blanches : des jeunes essentiellement qui travaillent au service réanimation de l'hôpital. " C'est vrai qu'on est fatigués mais fiers aussi d'avoir tenu bon " explique Sébastien. "Maintenant, en plus des primes et des hausses de salaires, ce qu'il faut au plus vite c'est remettre à plat tout le système de santé et replacer le patient au cœur." Même constat et même analyse pour Emmanuelle, kinésithérapeute au CHRO. " C'est maintenant qu'on a passé la crise, que les choses semblent plus apaisées qu'il faut réformer et ne pas attendre la prochaine épidémie." Pour tous ces personnels hospitaliers, il faut donc que " le Ségur", ces négociations entamées avec le ministère de la santé, aboutissent vraiment à quelque chose de concret.

Revendications sur carton de jeune hospitaliers © Radio France - Patricia Pourrez

Cheminots, pompiers et enseignants solidaires

Derrière les soignants en première ligne pendant la crise sanitaire et en première ligne aussi sur cette manifestation, quelques cheminots, enseignants et pompiers comme Alexis, de la caserne d'Orléans. " On est forcément solidaires de tous ces soignants. Comme nous, ils ont été un maillon indispensable et comme nous, ils ont un problème de reconnaissance sauf que là, cette fois, le gouvernement ne peut plus se cacher et attendre. C'est maintenant qu'il faut répondre aux problématiques de l'hôpital." A l'heure du bilan pour cette première mobilisation des personnels soignants, les syndicats regrettent l'absence "d'orléanais lambda", tous ces gens qui nous ont applaudi, on aurait aimé les voir à nos côtés". Mais, ce n'est peut être que partie remise. D'autres manifestations sont envisagées et cette fois, en centre ville d'Orléans.