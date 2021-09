Orléans : environ 1.000 personnes dans les rues pour manifester contre le pass sanitaire

Nouveau samedi de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et Lutte Ouvrière pour les anti-pass sanitaire ce 4 septembre à Orléans, c'est le 8e week-end de suite pour les manifestants. Ils étaient environ 1.000 à défiler dans les rues d'Orléans pour dire non à l'instauration du pass sanitaire et d'un QR code dans les lieux de culture et de loisirs. Le cortège est parti de la place de la République, passé par la place De Gaulle, avant de prendre la direction de Place d'Ar et de la Place de Loire.

Des pancartes en forme de cœur

Dans le cortège, des pancartes en forme de cœur, distribués par les organisateurs et où les manifestants pouvaient inscrire ce qu'ils souhaitaient. Les manifestants dénoncent toujours l'utilisation d'un pass sanitaire pour accéder aux médiathèques, aux cinémas, aux bars et restaurants notamment. "Le pass discrimine des citoyens modèles", expliquent-ils. Comme à chaque week-end, le micro des organisateurs tourne dans le cortège et chacun peut exprimer son opinion.

Plusieurs pancartes brandies dans le cortège ce samedi 4 septembre à Orléans. © Radio France - Alexandre Frémont

Le cortège est parti de la place de la République à Orléans pour prendre la direction de Place d'Arc et la place de Loire. © Radio France - Alexandre Frémont