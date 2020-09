Orléans : Eric Dupond-Moretti plaide pour plus de prévention dans les tribunaux de commerce

Le ministre de la justice était ce jeudi à Orléans pour parler du rôle des tribunaux de commerce dans la crise actuelle. Il souhaite que la justice commerciale soit plus réactive et fasse plus de prévention auprès des chefs d'entreprise, artisans et commerçants en difficulté.

L'annonce était ce jeudi matin dans le journal Le Figaro. Le Ministre de la Justice veut lancer une mission spécifique pour promouvoir la justice commerciale préventive. Aujourd'hui, quand un entrepreneur passe la porte d'un tribunal de commerce, il est déjà un peu trop tard. " Il faut bien comprendre que ces chefs d'entreprise, ces patrons ont peur de franchir la porte d'un tribunal de commerce. Ils ont honte. Ils ont la certitude que c'est pour eux la fin." Eric Dupond-Moretti veut prouver que ce n'est pas le cas. " Il existe beaucoup de procédures de prévention mais malheureusement, elles ne sont pas assez connues".

"Je veux aussi une justice de proximité dans ce domaine"

Table ronde au Palais de justice d'Orléans avec le garde des sceaux © Radio France - Patricia Pourrez

C'est justement pour parler de ces actions de prévention que le Ministre a réuni ce jeudi autour de lui des représentants du Tribunal de Commerce d'Orléans, des chefs d'entreprise, des agriculteurs. A Orléans, le Tribunal de Commerce mène chaque année 250 entretiens de détection. C'est lui qui contacte directement les patrons en difficulté. Généralement, ce sont ceux qui ne déposent plus leurs comptes, qui ne payent plus leur impôts et cotisations ou qui croulent sous les injonctions à payer. Un rendez vous avec le greffe du Tribunal peut s'organiser en 48 heures. Et, dans 2/3 des cas, ces actions de prévention permettent de trouver des solutions et évitent d'en arriver à des dépôts de bilan ou des liquidations. "C'est exactement ce que je veux faire partout" explique Eric Dupond-Moretti , " rapprocher ces gens qui parfois sont même poussés au suicide ...de la justice du quotidien".

Visite de l'entreprise Roc Villemain

Avant cette table ronde, Eric Dupond-Moretti a visité à Saint-Cyr-en-Val l'atelier du groupe Roc Villemain, le numéro 2 français de la restauration de monuments historiques. Il y a 5 ans, suite à un différent avec Bouygues, Villemain s'est retrouvé en grande difficulté financière. " En 2015, j'ai franchi la porte du Tribunal de Commerce. Evidemment, c'était compliqué mais je ne regrette pas" explique le patron du groupe, Christophe Villemain. " J'ai trouvé une écoute, une attention et surtout on a pu mettre en place un plan de sauvegarde puis un plan de continuation. Sans le tribunal de commerce, je ne serais plus là" assure Christophe Villemain. Ce témoignage a évidemment conforté le Ministre dans ses convictions. " La justice commerciale est là aussi pour aider le justiciable. Il ne faut pas l'oublier."