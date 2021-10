Orléans : faut-il s'inquiéter pour l'avenir du centre commercial Place d'Arc ?

Ces derniers mois, plusieurs enseignes ont disparu de la Place d'Arc : Agatha, Accessorize, les chaussures Harcourt... Actuellement, sept emplacements sont vides sur une cinquantaine. Pour autant, la direction du centre commercial et les autres commerçants ne sont pas trop inquiets, pour l'instant.

Elles ont beau être recouvertes de verdure ou de jolis posters avec des lapins, les boutiques fermées du centre commercial Place d'Arc sautent aux yeux de tous. Ces derniers mois, plusieurs enseignes ont définitivement baissé leurs rideaux. C'est le cas des bijouteries Agatha et le Donjon, les chaussures Harcourt, les maquillages Maybelline. Au total, on compte actuellement sept emplacements vides sur une cinquantaine.

Le rideau baissé des chaussures Harcourt © Radio France - Patricia Pourrez

L'ancienne boutique Jennyfer recouverte de verdure en attendant un repreneur © Radio France - Patricia Pourrez

Un emplacement vide en face de l'entrée du supermarché Carrefour © Radio France - Patricia Pourrez

Un effet de la crise sanitaire ? oui, mais pas seulement

Evidemment, la crise sanitaire et les confinements sont passés par là. Mais, "ça n'explique pas tout" insiste Nathalie Mizzon, la patronne de la boutique Jules. " Certaines enseignes allaient mal avant, d'autres appartiennent à des groupes en pleine restructuration. Après, c'est la vie d'un centre commercial. Il y a des départs, des arrivées, je ne suis pas plus inquiète que ça". Selon elle, ces fermetures n'ont pas eu, pour l'instant, d'impact sur l'activité du centre. " On est à peu près sur la même fréquentation que l'an passé à la même époque. Pour moi, de toute façon, il y encore de l'avenir pour ce centre commercial."

Nathalie Mizzon, la patronne de la boutique de vêtements Jules © Radio France - Patricia Pourrez

Il n'y a pas d'inquiétude à avoir mais aujourd'hui les délais de transactions sont plus longs

Pour l'attractivité du centre commercial, il ne faut pas que les emplacements vides le restent trop longtemps. La direction de la Place d'Arc en est bien consciente. Elle confirme à France Bleu Orléans que des discussions sont actuellement en cours avec des porteurs de projets mais rien n'est encore signé. De son côté, Luc Nantier, l'adjoint au maire chargé du Commerce, se veut aussi rassurant. " Il n'y a pas d'inquiétude particulière sur la Place d'Arc. Simplement, aujourd'hui, les délais de transactions sont plus longs. Mais, toutes les cellules à priori vacantes sont sujettes à une mutation."

De nouvelles enseignes pourraient donc arriver prochainement. En attendant, certains emplacements ne sont pas laissés totalement sans activité : l'un accueille actuellement une boutique éphémère de créateurs et un autre a été transformé en centre de vaccination depuis la mi-septembre.

Avec 700 salariés et huit millions de passage par an, la Place d'Arc reste l'un des centres commerciaux les plus importants de la région Centre-Val de Loire.