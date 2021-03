Orléans : L'incubateur le LAB'O ouvre ses salles de coworking aux étudiants pour leur permettre de sortir

Dans cette salle, pas un bruit ne vient troubler le silence, si ce n'est celui des touches d'ordinateur. Les visages sont poupins : ce n'est pas exactement le public habituel du LAB'O, l'incubateur numérique installé à Orléans. Une des salles de coworking, qui peut accueillir jusqu'à six personnes, est désormais ouverte aux étudiants, sur simple demande. L'objectif, donner un cadre de travail et de révision plus agréable et opérationnel qu'à la maison, alors que la plupart des cours se font à distance depuis de longs mois.

Les yeux rivés sur son écran, Fehizoro, en deuxième année d'école d'ingénieur, aligne les lignes de code. "Cela change un peu du cadre de d'habitude, de chez moi. Cela me met dans un cadre de travail où je suis plus productif et dans lequel je me mets en tête que je suis là pour travailler." Le jeune homme le reconnaît, c'est parfois compliqué d'arriver à rester concentrer. "On ne voit pas vraiment la différence entre les cours, et la vie au quotidien, on ne change pas vraiment d'habitude. Ici, je me prépare comme si j'allais en présentiel, et déjà dans la tête cela donne envie de travailler."

Se retrouver au LAB'O, pour l'étudiant qui vit en famille, avec ses parents et son frère, c'est aussi un moyen d'élargir un peu son cercle social. "Avec le distanciel, on ne voit plus nos camarades. Ici, même si ce sont des gens que l'on ne connait pas forcément, ce sont des étudiants, qui sont là dans l'optique du travail, cela nous donne envie de travailler, et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres, tisser des liens."

De meilleures conditions pour réviser

A quelques mètres, sa voisine, Aurore, 25 ans et des études de communication et de marketing bientôt terminées, vient elle profiter d'un peu de tranquillité. "Quand on est à la maison, on se dit que c'est facile, mais au bout de plusieurs semaines, ce n'est plus possible", assure-t-elle. "Cela fait du bien de sortir de chez soi, surtout avec le couvre-feu à 18 heures, où on a l'impression que lorsque l'on finit de travailler, tout s'arrête. On redonne à la maison son rôle de maison". Surtout que la jeune fille vit avec son compagnon, qui travaille lui aussi depuis son domicile. A cela, il faut ajouter les bruits de l'école voisine. "Sur les moment de récréation, c'est hyper bruyant, ici c'est donc vraiment le calme que j'apprécie."

Wardat, elle, est étudiante en Master 2 de droit public à l'université d'Orléans. Elle aussi a trouvé un peu de calme au LAB'O. "C'est très compliqué surtout s'il y a des enfants à la maison. Il y a trop de distractions, que ce soit la télévision, même l'ordinateur. Ici, on a plus tendance à se concentrer sur le travail : en une heure, j'ai été plus productive qu'à la maison, où tout le monde vient me parler, où il y a tout les va-et-vient à côté."

"Tout le monde est gagnant dans l'affaire"

A l'origine du prêt de cet espace de coworking, Frédéric Ros, le directeur d'Orléans Val-de-Loire Technopole, en charge du LAB'O. "Aujourd'hui, on connait la détresse des étudiants", explique celui qui est par ailleurs professeur à l'Université. "Cette détresse est matérielle et psychologique. Là l'idée, c'est de se dire qu'on a un lieu qui n'est pas rempli comme d'habitude, un lieu où il y a des espaces qui sont libres. Tout le monde est gagnant dans l'affaire. On est contents de pouvoir rendre un service. Le fait qu'ils viennent dans ce lieu, c'est une valeur ajoutée, s'ils se sentent bien, on est gagnants car on se fait un peu de pub et de marketing, et on est contents pour eux qui trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs."

Une aide aux 50 premiers candidats au concours de la Foire aux Neurones

Pour pouvoir en bénéficier, il suffit prendre contact avec le LAB'O, au 02 38 69 80 80, ou bien via son site internet. Il faudra présenter sa carte étudiante à l'entrée. Les réservations se font à la demi-journée.

Orléans Val de Loire Technopole, pour accompagner un peu plus loin les étudiants, a décidé, en partenariat avec Connect Job 45 et le supermarché collaboratif La Gabare, d'apporter un soutien aux premiers participants du concours de la Foire aux Neurones, ce concours d'idées innovantes organisé sur les thématiques "Logisitique/E-Commerce, Santé/Beauté et Cosmétique, Végétal numérique/Eco-technologies". Les 50 premiers candidats pourront bénéficier d'une heure de coaching personnalisé (aide aux entretiens d'embauche, dossier de candidature pour des écoles, recherche de stage..), ainsi qu'un bon d'achat de 10 euros à dépenser à La Gabare. Vous avez jusqu'au 4 avril pour participer.