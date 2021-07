Orléans : la course aux logements étudiants est lancée

Depuis quelques semaines, les agences immobilières d'Orléans doivent répondre aux nombreuses demandes pour des locations de logement étudiant. Seulement, sur Orléans, il y a toujours plus de demandes que d'offres pour les studios et les meublés.

A l'agence Guy Hoquet, avenue Dauphine à Orléans, les demandes pour des logements étudiants représentent en ce moment 20 à 30% de l'activité. " On a surtout des mails et des coups de fils de parents. On ne voit plus trop d'étudiants venir avec leurs petits dossiers sous le bras" explique Laura Grégoire, la responsable de l'agence. Mais, dans cette agence comme partout sur Orléans, les professionnels de l'immobilier sont confrontés à une difficulté majeure : la demande est plus forte que l'offre pour les studios et les meublés. " C'est une réalité. Le marché est très tendu" reconnait Laura Grégoire "il y a beaucoup de demandes concentrées sur l'hypercentre et tout ce qui est situé le long de la ligne A du tramway parce que les étudiants veulent avoir un accès pratique au campus de la Source".

Il faut compter 400 à 450 euros pour un studio meublé

C'est sans doute un effet de la pénurie. Chaque année, sur Orléans, les loyers des chambres et des meublés sont en légère augmentation. Pour 2021, c'est de l'ordre de 2%. Il faut compter actuellement entre 400 et 450 euros pour un studio meublé et autour de 560 euros pour un logement T1. " On est sans doute légèrement au dessus de ce qu'on peut voir dans des villes de taille similaire. Mais, la demande est telle qu'il y a forcément une petite augmentation chaque année" reconnait Laura Grégoire.

Laura Grégoire, responsable des ventes à l'Agence Guy Hoquet, Avenue Dauphine © Radio France - Patricia Pourrez

Dans ce contexte tendu, les étudiants et les parents ont intérêt à bien préparer leur dossier de location en amont. " C'est vraiment le conseil que je donne" explique Laura Grégoire, " avoir un dossier complet, avec les garanties de solvabilité pour que les candidats se positionnent vite sur les biens". Et pour cette professionnelle, il n'est pas question de surenchère entre les candidats." Nous, on a une politique claire : le premier à déposer un dossier complet sera prioritaire sur le logement." De toute façon, la loi est claire aussi : par exemple, le propriétaire d'un meublé ne peut pas exiger plus de 2 mois de loyer en caution, même si le marché est très tendu !!

Le guide du CRIJ pour les étudiants en Centre Val de Loire - @crij

Pour les étudiants qui ont besoin de conseils sur la location, les aides, les droits et les devoirs des locataires, le Centre Régional d'Information en Centre-Val-de-Loire a publié en 2020 un guide complet et consultable en ligne.