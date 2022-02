La Métropole d'Orléans attend encore des études avant de lancer la requalification des mails

La Métropole orléanaise espère lancer en 2024 les travaux de transformation des mails. L'idée est de les rendre plus verts et plus accessibles aux promeneurs et aux vélos. Mais, le chantier s'annonce techniquement très complexe. Un maitre d'œuvre doit être désigné prochainement.

Depuis plus de 20 ans, le projet de transformation des mails orléanais revient régulièrement sur la table. Sur près de 3,5 kilomètres, ces boulevards à la forme autoroutière, sont empruntés chaque jour par des milliers d'automobilistes. Aujourd'hui, la Métropole d'Orléans veut les repenser totalement avec plus de nature et plus de cheminements doux. Une somme de 19 millions d'euros a déjà été fléchée dans le cadre du PPI, le Plan Pluriannuel d'investissement de la collectivité.

On attend encore des études techniques avant de lancer quoique ce soit

Mais, pour l'instant, pas d'emballement non plus. "On est encore à l'état embryonnaire" insiste Serge Grouard, le Président de la Métropole d'Orléans. " On a besoin de plusieurs études pour faire nos choix". La procédure pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été lancée en octobre 2021. Et désormais, il s'agit de choisir un maître d'œuvre " capable d'analyser toutes les problématiques techniques du projet et d'y apporter des solutions." Vu la complexité des choses, le conseil métropolitain a d'ailleurs décidé ce jeudi d'indemniser à hauteur de 20.000 euros tous les candidats qui déposeront un dossier. La Métropole envisage également d'ici l'été 2022 de consulter le grand public sur ce projet de réaménagement des mails. Les remarques et attentes pourront ensuite être prises en considération par le maitre d'œuvre.

Peut-être un début du chantier en 2024 ?

Si tout va bien, cette requalification des boulevards pourrait démarrer, par phases, en 2024 avec la suppression de la trémie Jaurès et la construction à la place d'un parc de stationnement de 500 places. Ce serait alors concomitant avec l’implantation de la faculté de droit, économie et gestion sur la ZAC Carmes Madeleine. Mais, cette première étape dépendra évidemment des résultats des études engagées.