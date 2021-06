Orléans-la Source : désormais vide, la T17 attend sa démolition prévue à l'été 2022

C'est une page qui se tourne à la Source à Orléans : la T17, la plus haute tour du quartier, est désormais entièrement vide. La démolition se fera par explosion un dimanche de l'été 2022, dans le cadre du projet de rénovation de la dalle.

Un demi-siècle d'histoire qui finira en poussière... C'est ce qui attend la T17, la plus haute tour du quartier de la Source à Orléans - 60 mètres de hauteur - et dont les derniers locataires ont définitivement quitté les lieux courant mai. La démolition est prévue pour l'été 2022.

Des T1 et des T2 qui n'étaient plus adaptés à la demande

Livrée en 1970 pour héberger les salariés des Chèques Postaux, la T17 était devenue peu attractive au fil des ans. Le bailleur social Pierres & Lumières, propriétaire de l'immeuble, ne la proposait plus en location depuis octobre 2018. "Cela fait déjà longtemps qu'on avait un problème de vacance de logements dans cet immeuble, et on savait que cela ne s'arrangerait pas", souligne Maxence Marchand, le directeur de l'agence locale Pierres & Lumières.

La T17, c'est 17 étages, 60 mètres de hauteur et 272 logements (et même 273 si on compte le logement de fonction qu'occupait le gardien de l'immeuble) © Radio France - François Guéroult

Un problème qui n'était pas uniquement lié aux questions d'insécurité : "Certes, la tour faisait peur par sa taille, mais le vrai souci venait de la typologie des logements - uniquement des T1 et des T2, mais avec de grandes surfaces et donc des loyers trop chers pour les étudiants et les personnes âgées", analyse Maxence Marchand. L'idée d'une démolition a donc fini pour s'imposer, dans le cadre d'un projet plus global de rénovation de la dalle de la Source, menée par Orléans métropole avec le concours de l'ANRU, l'agence nationale de rénovation urbaine.

Il a fallu 2 ans pour reloger l'ensemble des locataires

Aujourd'hui, l'immeuble est donc totalement vide. Il aura fallu 2 ans à Pierres & Lumières pour reloger les 176 familles qui vivaient encore dans la tour au 1er avril 2019. 60% d'entre elles ont d'ailleurs choisi de rester dans le quartier de la Source. "Pour certains locataires, les plus anciens surtout, cela a été un pincement au cœur de quitter la T17, reconnaît Maxence Marchand. Nous avons même dû reloger quelques-uns juste en face !"

Des travaux de sécurisation ont débuté pour interdire tout accès à la T17 © Radio France - François Guéroult

Un sentiment que confirme Victorine Usunier, médiatrice pour l'association Cultures du cœur et la Fabrique culturelle et citoyenne , qui pilotent le projet d'un livre-souvenir sur la T17, commandé par Pierres & Lumières. "Nous recueillons actuellement les témoignages des anciens habitants, nous en avons déjà une vingtaine, raconte-t-elle, et il y a effectivement pas mal de nostalgie, surtout pour ceux qui ont vécu dans l'immeuble avant les années 2000. Il faut dire que pour beaucoup, ce fut leur premier logement de couple."

Un livre-mémoire en cours d'écriture

Ce livre dont le but est de sauvegarder la mémoire du quartier paraîtra à l'été 2022, au moment de la démolition de l'immeuble qui coûtera au total 10 millions d'euros (dont 90% financés par l'ANRU). "La tour sera détruite par explosion, un dimanche", indique Maxence Marchand. "C'est un lieu emblématique, et cela fera quelque chose aux habitants car cela changera le visage du quartier", conclut Victorine Usunier. D'ici là, de nombreux travaux préparatoires sont nécessaires, à commencer par le désamiantage qui débutera en septembre. En attendant, les travaux de sécurisation pour interdire tout accès à la T17 ont déjà démarré.

L'association Cultures du cœur recherche toujours des témoignages d'anciens locataires de la T17. Contact : fabrique.mediation45@gmail.com ou 07 69 92 14 70.