Orléans : La Tribune Hebdo va cesser de paraître

Inutile de chercher La Tribune Hebdo dans les présentoirs ce jeudi 14 septembre à Orléans. Le numéro 425 du journal gratuit n'est disponible qu'en version numérique. Et selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de numéro suivant. La société propriétaire du titre, SC Groupe, basée à Olivet, a en effet été placée en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Chartres a prononcé cette décision le 7 septembre dernier, avec une cessation d'activité dès le vendredi 15 septembre.

Le dossier avait en effet été dépaysé en Eure-et-Loir, car Marc Moser, le dirigeant de SC Groupe, est par ailleurs lui-même juge au tribunal de commerce d'Orléans.

Le modèle de la presse gratuite en crise

La situation financière du titre était en fait fragile depuis plusieurs années. Il y a eu évidemment les conséquences de la crise du Covid : pas de parution pendant huit semaines, et au sortir du confinement, des ressources publicitaires qui s'effondrent. Depuis, le pente n'a pas été remontée, ou en tout cas pas suffisamment. Le problème ne concerne pas que la Tribune Hebdo : au niveau national, le marché publicitaire pour la presse gratuite a reculé de 42% sur le premier semestre de cette année par rapport à 2019.

"Le modèle économique de la presse gratuite ne fonctionne plus, constate Jean-Marie Charon, sociologue des médias. Car le public visé par les annonceurs - les jeunes actifs - lit de moins en moins ce genre de support. L'âge d'or de la presse gratuite, c'était au début des années 2000, avec des jeunes actifs qui prenaient le journal en gare ou en station, pour le lire pendant leur trajet en transport en commun. Aujourd'hui, cette tranche d'âge se balade avec des écouteurs, les yeux sur son smartphone, et s'informe avec les réseaux sociaux et les sites d'information : pas étonnant que les annonceurs publicitaires aient eux aussi migré."

Une aventure débutée en 2006

S'ajoute à cela la hausse spectaculaire du prix du papier : +50% l'an passé, ce qui entraîne un redoutable effet ciseaux, moins de recettes et plus de charges. En mars dernier, SC Groupe a ainsi été placé en redressement judiciaire, mais l'entreprise n'a pas réussi à rétablir ses comptes ni à trouver un repreneur lors des cinq derniers mois. "Il y a peut-être une solution de reprise qui interviendrait après la liquidation", affirme néanmoins Marc Moser, sans donner davantage de précisions sur cet éventuel projet qui devra, le cas échéant, convaincre le tribunal de commerce.

En attendant, ce sont 25 salariés qui risquent de se retrouver sur le carreau, car outre La Tribune Hebdo Orléans et La Tribune Hebdo Tours (qui va aussi cesser de paraître) SC Groupe a une activité de régie publicitaire, de marketing digital et de formation Internet. Contactée, la représentante du personnel a refusé de répondre à nos questions. Le titre "La Tribune Hebdo", qui tirait officiellement à 20.000 exemplaires, était né en 2015 de la fusion entre deux journaux gratuits, l'Hebdo apparu en 2012 et La Tribune d'Orléans, fondée en 2006. Le propriétaire était alors Scoop Communication, qui s'est réorganisée en deux entités (dont SC Groupe), et qui, au fil des années, a arrêté la parution des titres de presse qu'elle détenait, gratuits (Edith, Marcel) ou payants (Le Journal de la Sologne, le Magazine de la Touraine).