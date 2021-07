Orléans : le mouvement contre le pass sanitaire s'amplifie

Les opposants au pass sanitaire étaient plus nombreux que la semaine dernière, ce samedi, à Orléans. Après l'adoption du projet de loi par l'assemblée nationale, la colère monte dans les rangs des manifestants qui veulent poursuivre leur combat.

La manifestation contre le pass sanitaire a plus fortement mobilisé, ce samedi, à Orléans : 1.000 personnes selon la police, 2.500 selon la CGT qui organisait ce rassemblement avec le Collectif pour des Jours Heureux (qui rassemble une douzaine d'organisations syndicales, associatives et politiques du Loiret).

Ils ont crié leur colère devant la préfecture : leur liberté de ne pas se vacciner. Et comme la semaine dernière, Mélissandre avait des raisons de se faire entendre : "Je ne suis pas d'accord qu'on oblige à une vaccination, en particulier pour mes enfants. Je suis également éducatrice spécialisée auprès d'adultes handicapés, et je risque de perdre mon travail au 15 septembre."

L'obligation du pass ne passe pas

Ils veulent tous croire à leur combat, mais les manifestants sont amers, après l'adoption du projet de loi par l'assemblée nationale, ce vendredi matin. Le texte prévoit l'obligation du pass sanitaire dans de nombreuses circonstances. Pas de quoi convaincre Fabrice... au contraire ! "Je ne suis pas contre la vaccination, dit-il, je me bats pour les libertés qui sont menacées. D'ailleurs, il ne faut pas croire qu'on va retrouver nos libertés, si on est tous vaccinés !"

Dans le cortège, Jean-Louis, médecin honoraire de l'hôpital d'Orléans, est particulièrement choqué par un point particulier du projet de loi : l'obligation de présenter un pass sanitaire à l'hôpital pour les visites et les soins programmés. "On ne va plus pouvoir accéder aux soins de façon normale, regrette-t-il. C'est contraire à une logique médicale."

On n'élit pas des chaises vides !

Pour Christine, le choix des députés passe d'autant plus mal que 346 députés n'ont pas participé au vote, vendredi matin. "Je trouve ça inadmissible que les élus ne prennent pas position sur un sujet comme celui-là. On n'élit pas des chaises vides. La République est en danger", affirme-t-elle.

Parmi les manifestants, ce samedi, une poignée de gilets jaunes qui se reconnaissent dans ce combat qui ne fait que commencer. Ils s'organisent, en ce moment, pour remettre en place une occupation des ronds-points dans le Loiret.

Le projet de loi sanitaire, lui, est soumis, depuis vendredi soir, au vote des sénateurs.