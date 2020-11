Orléans : le réseau des médiathèques rouvre ses portes ce mercredi 2 décembre

Les abonnés des médiathèques d'Orléans peuvent donc se réjouir : à partir de ce mercredi 2 décembre, ils pourront de nouveau se rendre dans la médiathèque de leur choix. La Ville d'Orléans a donné son accord pour une réouverture en " mode dynamique". Concrètement, cela veut dire que les 6 médiathèques de la ville seront ouvertes aux même jours que d'habitude mais avec des jauges à respecter et les visiteurs ne pourront pas rester sur place plus de 30 minutes.

Les détails site par site

Médiathèque, place Gambetta : Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 13h à 18h. Accès aux collections pour emprunt (durée des prêts 10 semaines – nombre de prêts illimité). Retour des documents par dépôt et confinement de 3 jours – Accès possible à la boite de retour . Accès à 3 postes de consultation Internet (durée de consultation fixée à 30 mn) et à 3 postes de consultation du catalogue. Jauge : 120 personnes en simultané

Médiathèque Maurice Genevoix : Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 13h à 18h. Accès aux collections pour emprunt (durée des prêts 10 semaines – nombre de prêts illimité). Retour des documents par dépôt et confinement de 3 jours – Accès possible à la boite de retour. Accès à 1 poste de consultation Internet (durée de consultation fixée à 30 mn) et 1 poste de consultation du catalogue. Jauge : 30 personnes en simultané

Médiathèque Saint Marceau : Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h à 18h. Accès aux collections pour emprunt (durée des prêts 10 semaines – nombre de prêts illimité). Retour des documents par dépôt et confinement de 3 jours. Accès à 1 poste de consultation Internet (durée de consultation fixée à 30 mn) et 1 poste de consultation du catalogue. Jauge : 16 personnes en simultané

Médiathèque de l’Argonne : Horaires d’ouverture : les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les jeudis et vendredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Accès aux collections pour emprunt (durée des prêts 10 semaines – nombre de prêts illimité). Retour des documents par dépôt et confinement de 3 jours. Accès à 1 poste de consultation Internet (durée de consultation fixée à 30 mn) et 1 poste de consultation du catalogue. Jauge : 14 personnes en simultané

Médiathèque des Blossières : Horaires d’ouverture : les mardis de 10h à 12h, les mercredis et vendredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h .Accès aux collections pour emprunt (durée des prêts 10 semaines – nombre de prêts illimité). Retour des documents par dépôt et confinement de 3 jours .Accès à 1 poste de consultation Internet (durée de consultation fixée à 30 mn) et 1 poste de consultation du catalogue. Jauge : 5 personnes en simultané

Médiathèque Madeleine : Horaires d’ouverture : les mardis de 14h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les jeudis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h . Accès aux collections pour emprunt (durée des prêts 10 semaines – nombre de prêts illimité) .Retour des documents par dépôt et confinement de 3 jours .Accès à 1 poste de consultation Internet (durée de consultation fixée à 30 mn) . Jauge : 12 personnes en simultané

Retour des documents empruntés

Pour faire patienter les abonnés, la Médiathèque d'Orléans proposait depuis le 10 novembre un système de " Click and Collect". Mais contrairement, au confinement du printemps, elle n'avait pas mis en place une zone de retours des documents, pour éviter de faire prendre des risques aux agents. Par conséquent, plusieurs milliers de documents sont sortis en même temps et chaque abonné pouvait cumuler les emprunts. Les retours vont se faire petit à petit.