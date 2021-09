Orléans : les chauffeurs de taxi mobilisés contre les VTC

Le quartier de la cathédrale d'Orléans a été fortement perturbé, ce mercredi 29 septembre, à la mi-journée, à cause d'une manifestation de taxis. Une centaine de chauffeurs ont exprimé leur colère vis-à-vis des VTC qui sont, selon leurs estimations, de plus en plus nombreux dans la métropole.

Ils ne respectent pas la loi."

"La loi Grandguillaume de 2016 impose aux VTC d'avoir une réservation pour prendre un client. Sinon, ils doivent chez eux, explique Guillaume Aubry, chauffeur de taxi à Orléans depuis dix ans. Ils ne respectent pas cette règle. On les voit régulièrement traîner aux abords des gares et des boîtes nuit, sans avoir de clients réservés."

Sur leurs tracts, les chauffeurs dénoncent une concurrence déloyale et réclament le respect de la loi. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Les chauffeurs de taxi parlent de concurrence déloyale, alors que leur profession doit respecter une réglementation très contraignante (véhicules récents, contrôles techniques tous les ans, licences coûteuses...)

Une délégation des chauffeurs de taxi a été reçue en préfecture.