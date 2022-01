Orléans : les convoyeurs de fonds Loomis en grève pour les salaires

Ils ne se mettent pas souvent en grève : des convoyeurs de fonds ont cessé le travail ce vendredi à Orléans. Au sein de la société Loomis, qui compte 64 implantations à travers la France - l'agence à Orléans est située dans la zone des Montées. Une grève nationale qui porte sur les salaires, mais nourrie aussi par un sentiment de manque de considération après les efforts fournis depuis la crise sanitaire.

On a beaucoup donné depuis le Covid et on a rien reçu en retour

"On a travaillé sans relâche pendant tous les épisodes du Covid, témoigne ainsi Jimmy, délégué syndical CFTC chez Loomis. On a donné, on a donné, et au bout : rien. Aucune reconnaissance de notre employeur, alors qu'il n'y a eu aucune revalorisation salariale depuis 3 ans. Il y a aujourd'hui un sentiment de ras-le-bol face à au mépris de la direction."

A Orléans, 9 des 14 convoyeurs de fonds se sont ainsi mis en grève. Le mouvement est très suivi également à Blois, Nantes, et en région parisienne (avec des taux de grévistes dépassant les 70%). "Ce n'est pas de gaité de cœur qu'on va sur un piquet de grève, insiste Jimmy, on aimerait qu'il y ait de réelles négociations mais, pour l'instant, la direction ne l'entend pas de cette oreille."

Il n'y a pas eu de hausse de salaires depuis 3 ans au sein de la société de transports de fonds Loomis © Maxppp - Julio Pelaez

La direction de Loomis propose une hausse de 1% au 1er avril, suivie d'une hausse de 0,4% en septembre, ainsi que le versement immédiat d'une prime exceptionnelle de 150 euros. Très loin des revendications des syndicats qui réclament une hausse de 95 euros par mois pour tous les salariés...

Avec le coût de la vie, cela devient compliqué de joindre les deux bouts

"Il y a quelques années, on s'était battu pour la prime de risque, se souvient le délégué syndical. Aujourd'hui, on tourne avec un salaire moyen de 1 800 euros. Avec le coût de la vie aujourd'hui, ça devient compliqué. Surtout dans les familles où il n'y a qu'un salaire, c'est très difficile de joindre les deux bouts."

La grève doit se poursuivre lundi. Si elle devait se prolonger au-delà d'une semaine, elle pourrait entraîner des difficultés d'approvisionnement dans les distributeurs automatiques de billets, très sollicités en cette période de soldes d'hiver. L'agence Loomis d'Orléans dessert les agences bancaires du Loiret et d'Eure-et-Loir.