À Orléans, les salariés de l'Aselqo se mobilisent pour demander une meilleure reconnaissance

C'est une mobilisation dans la mobilisation pour les salariés de l'Aselqo (Animation sociale, éducative et de loisirs des quartiers d'Orléans). Il y a d'abord les revendications de l'appel à la grève national pour les métiers d'animateurs, les 14 et 15 décembre : de meilleures conditions de travail, de meilleures salaires, la fin des contrats précaires... "Nous souscrivons à toutes ces revendications", indique Ali Jéfrani secrétaire adjoint du CSE de l'Aselqo (comité social et économique, l'instance représentative des personnels), qui participera à la mobilisation. "Mais on fait aussi un focus sur la situation dans notre structure."

Car à l'Aselqo, le malaise plane au sein des salariés, depuis la découverte au mois de mars du montant des primes distribués à la direction de l'association de l'époque. Une expertise financière demandée par le CSE révélait qu'en 2019, les dirigeants de l'Aselqo ont touché chacun, en moyenne, 33.000 euros de primes conventionnelle et exceptionnelle, alors que les salariés "se voyaient refuser des demandes de matériel à hauteur d'une centaine d'euros", raconte Ali Jéfrani. "On leur disait que l'association n'avait pas les moyens."

Le métier d'animateur n'a jamais été reconnu à sa juste valeur, il a toujours été sous-estimé - Ali Jéfrani secrétaire adjoint CSE

Depuis, les cadres de l'association ont changé, mais la confiance n'est pas restaurée. "On l'a vécu comme une trahison et il va falloir un gros travail pour qu'on ait à nouveau confiance", explique Lelia Louni, déléguée syndicale Sud Santé sociaux de l'Asleqo. "S'octroyer des primes comme ça, qu'est-ce que ça envoie comme message aux salariés en terme de reconnaissance de leur travail ? On s'est vraiment rendu compte du mépris à notre égard."

La reconnaissance du métier d'animateurs, justement, est au cœur de la mobilisation de ce mardi. "Le métier d'animateur n'a jamais été reconnu à sa juste valeur, il a toujours été sous-estimé", estime Ali Jéfrani. "Alors qu'aujourd'hui les animateurs sont diplômés, ce sont de vrais professionnels." S'ajoute à cela la récente baisse de 150.000 euros des subventions de la mairie pour l'Aselqo. Une "double peine" pour les salariés selon l'élu du CSE. "Parce qu'un côté il y en a qui s'en sont mis plein les poches, ils ne sont plus là, et nous, on nous baisse notre subvention", dénonce-t-il.

Manque de transparence

Les salariés de l'Aselqo profitent donc de cet appel à la grève national, qui tombe le même jour que la tenue du conseil d'administration de leur structure, pour se mobiliser. Un conseil d'administration où doivent être présentées les conclusions d'un audit extérieur commandé par la mairie, pour analyser la politique économique et sociale de l'association. Le conseil doit aussi élire un nouveau président pour l'association, mais pour le moment aucun candidat ne s'est présenté pour succéder à Bertrand Perrier.

Les grévistes prévoient de se rassembler devant le conseil d'administration, à partir de 18 heures dans le quartier Saint-Marceau à Orléans. Le but : montrer à la direction que les salariés "veulent s'impliquer dans la reconstruction de l'Aselqo", selon Lelia Louni. "C'est comme l'audit : il n'a été transmis à personne en amont de cette réunion, alors qu'on aurait aimé avoir ce document pour l'étudier", ajoute-t-elle. Une non-communication du document qui inquiète Ali Jéfrani : "Si la mairie n'avait rien à cacher, elle nous transmettrait l'audit complet et pas seulement les conclusions qu'ils comptent nous donner [pendant le conseil d'administration]."

Mobilisation devant la Préfecture

Outre la mobilisation devant le conseil d'administration de l'Aselqo, un rassemblement est prévu ce mardi à 10h30 devant la Préfecture à Orléans. Des animateurs de différentes structures de l'agglomération Orléanaise, y compris de l'Aselqo, répondront à l'appel à la grève national.