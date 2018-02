Orléans, France

Le problème n'est pas nouveau mais il refait surface avec le retour du froid et de la neige. Il manque des structures d'accueil de jour sur Orléans et la Métropole. Ces dernières heures, les efforts ont surtout porté sur l'accueil de nuit, car les températures sont les plus basses à ce moment là. La Préfecture du Loiret a ouvert des lits supplémentaires à Olivet, dans l'ancienne caserne de gendarmerie et à Chanteau, dans un centre de loisirs appartenant à la Ville de Fleury les Aubrais. Mais, quid de l'accueil en journée ?

Une vie de galère aussi en journée

Dans les centres d'hébergement de nuit, les règles sont partout les mêmes : il faut quitter les lieux chaque matin à 7h00. Les personnes se retrouvent donc à la rue et sans forcément de solution pour se mettre au chaud. " C'est long une journée à trainer " explique Francine. Elle et son mari, tous les deux septuagénaires, vivent depuis 3 mois dans leur voiture. Ils sont dans l'attente d'un logement social. " _Au moins, il nous reste la voiture, mais, on ne peut pas non plus y passer des journées entières. Il faut mettre le chauffage et ça coûte cher". _Comme beaucoup de sans abris ou de familles de demandeurs d'asile, Francine et son mari trouvent refuge en ce moment au Relais Orléanais, Faubourg Madeleine.

Il y a urgence à ouvrir un autre accueil de jour à Orléans

Le Relais Orléanais est la seule structure ouverte à Orléans, tous les jours, de 8H30 à 17H. Mais, avec près de 150 personnes accueillies en moyenne chaque jour, le lieu est saturé. " On est à l'étroit, les gens sont les uns sur les autres, en plus il y a des poussettes" détaille le président du Relais, Etienne Delecrin. Pour lui, " il y a vraiment urgence à ouvrir un autre accueil de jour sur Orléans". Car, même si les locaux du Relais doivent être agrandis et refaits cette année, la structure ne pourra pas accueillir plus de monde. Lundi matin, sur l'antenne de France Bleu Orléans, Jean Noël Guillaume, le directeur d'Imanis Loiret, qui gère le 115, appelait lui aussi les pouvoirs publics et les collectivités locales à trouver des solutions pour l'accueil de jour sur Orléans. Faute de places, certains passent leurs journées à errer à la gare d'Orléans ou encore dans le tramway.

Le Reportage France Bleu Orléans de Patricia Pourrez