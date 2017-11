Orléans offre six mois de trajets en covoiturage pour aller travailler

Et si vous alliez travailler en voiture sans rien payer ? À partir de ce lundi c'est possible dans l'agglo d'Orléans: la métropole finance pendant six mois à 100% des trajets en covoiturage pour aller au travail.

C'est une opération lancée ce lundi 6 novembre et qui va vous permettre de prendre votre voiture sans débourser un centime. Une seule condition : partager le trajet en covoiturage.

20.000 trajets proposés à Orléans en un seul mois

Depuis quelques années déjà le covoiturage, soit le fait de partager sa voiture avec d'autres passagers, fait un carton. Pour le seul mois d'octobre au départ d'Orléans pas moins de 20.000 trajets de covoiturage ont été posté sur l'application Blablacar leader sur le marché.

Dans le top 5 des trajets les plus demandés on retrouve dans l'ordre: Paris, Tours, Chartres, Bourges et enfin Blois.

Entre collègues, ça traîne encore

Mais la plupart du temps, le covoiturage est utilisé pour aller en vacances ou en week-end. Pour aller au travail, c'est beaucoup plus marginal. Il y a ceux qui n'y pensent pas, ceux qui ont des horaires décalés, ou ceux tout simplement qui ne trouvent personne pour faire le trajet. Et c'est pour cela que Julien Honnart a fondé WayzUp, une start-up qui met en relations des personnes qui veulent aller au travail en covoiturage.

Si l'on veut casser le réflexe de la voiture individuelle il faut que covoiturer ce soit très avantageux » Julien Honnart, fondateur de WayzUp

Et c'est là tout l’intérêt d'un partenariat avec la métropole d'Orléans qui va financer tous les trajets sur l'application pendant six mois. Pour les passagers ce sera donc gratuit, pour les conducteurs ils seront indemnisés: dix centimes par kilomètre et par passager. En gros pour un trajet aller-retour quotidien de 25 km cela peut vous faire gagner 100 euros en un mois !