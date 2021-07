Orléans : plusieurs centaines de manifestants mobilisés contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire

Plusieurs centaines de manifestants étaient dans les rues ce samedi pour dire non au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire.

Plusieurs centaines de manifestants étaient dans les rues d'Orléans, dans le Loiret, ce samedi après-midi, 600 personnes selon la police et 1.500 selon la CGT du Loiret, à l'origine du rassemblement, pour protester contre l'extension du pass sanitaire, la vaccination obligatoire pour les personnels de santé et contre les mesures prises par le président de la République, Emmanuel Macron, en début de semaine. Les manifestants se sont élancés de la place de la République à Orléans, avant de prendre la direction de la préfecture du Loiret.

à lire aussi Des manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans plusieurs villes de France

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les manifestants s'étaient donnés rendez-vous place de la République à Orléans en début d'après-midi. © Radio France - Alexandre Frémont

"Plus de recul sur les vaccins"

Guillaume, que l'on croise dans le cortège, n'est pas vacciné et s'est préparé à ne plus aller dans les bars et restaurants, qui seront soumis au pass sanitaire en août prochain. "Je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais quand on aura un peu plus de recul sur les vaccins et quand on n'aura pas un chantage odieux qu'on nous oppose", affirme cet employé de banque, "à ce moment-là, je le ferai probablement".

Il préfère donc attendre un peu, quitte à se priver de lieux de loisirs ou lieux culturels pour le moment. "Je peux me passer d'aller au ciné ou d'aller au resto, mais si on n'a plus l'accès à l'hôpital et si on n'arrive plus à avoir un boulot à cause de ça, ce n'est pas la peine", ajoute Guillaume, qui pense qu'on est en train de faire "une classe de sous-citoyen".

Guillaume avec sa pancarte dans le cortège orléanais. © Radio France - Alexandre Frémont

"Une perte de liberté"

À côté de lui, deux amies, Érika et Mireille, 60 et 72 ans, la première n'est pas vaccinée, l'autre oui. "À partir du 21 juillet, je ne peux plus rien faire, ni aller au restaurant, ni aller au bar, ni aller à l'Ehpad pour prendre soin de ma sœur, c'est quand-même grave", s'insurge Érika, qui n'a pas fait un seul test PCR non plus. L'extension du pass sanitaire pour elle, "c'est une perte de liberté, c'est inadmissible", clame-t-elle. Elle voulait se faire vacciner, mais avant ces annonces, "là je suis trop dégoutée".

Mireille, elle, s'est faite vacciner par "peur" car elle se dit un peu âgée et vulnérable, mais si c'était à refaire, "peut-être que je ne le referais pas", avoue-t-elle. Les deux amies partagent le même sentiment : c'est trop rapide de mettre en place ces mesures, "même si on veut se faire vacciner avant les dates butoirs, on n'a plus le temps de toute façon, donc autant ne pas le faire", résume Érika.

Le cortège a pris la direction de la Préfecture pour scander son mécontentement. © Radio France - Alexandre Frémont

Ils étaient près de 600 personnes mobilisés selon la police, ici devant la Préfecture du Loiret. © Radio France - Alexandre Frémont

Même son de cloche pour Patrick, qui ne veut pas être "un rat de laboratoire", "je ne suis pas vacciné et je ne le serai pas", dit-il. Pour lui, le pass sanitaire ne peut être que contraignant : "si on ne peut plus aller au resto, si on ne peut plus aller au ciné, si on ne peut plus aller faire ses courses, etc... Oui ça va chambouler un peu la vie", affirme-t-il.

à lire aussi Vaccination obligatoire pour les personnels de santé : les réactions dans le Loiret

Le projet de loi élargissant l'utilisation du pass sanitaire et instaurant la vaccination obligatoire pour certaines professions sera présenté ce lundi en Conseil des ministres.