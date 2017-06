Orléans: réserver une place de parking avec votre smartphone, c'est possible!

L'application Yespark permet à ses utilisateurs de réserver un emplacement sur quatre parkings du Loiret, un à Meung-sur-Loire et trois à Orléans. Les parkings appartiennent à Valloire Habitat, un bailleur social orléanais qui veut lutter contre les places vides.

Depuis le début du mois de mai, Valloire Habitat met à disposition des places vacantes via l'application Yespark et son site internet. Le principe est présenté comme simple. En quatre clics, vous pouvez réserver une place de parking entre 36 à 45 €uro par mois et sans engagement. C'est 30% moins cher, en moyenne, que le tarif appliqué sur la métropole orléanaise.

L'engagement est gagnant-gagnant. Car le bailleur est obligé de construire une, voire deux, place(s) de parking avec un appartement. Mais la plupart du temps, les locataires délaissent les emplacements. Certains parkings de résidences ne sont donc remplis qu'à moitié. Le bailleur social orléanais s'est mis en relation avec la société parisienne Yespark au début de l'année 2017 pour mettre les places vacantes en ligne.

"Les locataires ne sont pas obligés de prendre les places correspondant à leur logement" explique Cécile Mousset, directrice de la communication chez Valloire Habitat. "Ces stationnements sont donc libres mais à la base, nous sommes plutôt connus pour la location et la vente d'appartements et de maisons, non pour les places de parking seules. Nous commercialisions déjà ces places via notre site internet mais nous sommes moins reconnus que Yespark pour cela. On s'est dit que c'était un atout de plus."

Les places s'adressent à tous les particuliers. A la fois les personnes souhaitant trouver un stationnement près de leur domicile mais aussi celles venant travailler de loin et qui n'ont pas d'endroit pour se garer. Au total, Valloire Habitat met à disposition près de 70 places. Une petite dizaine ont déjà trouvé preneur. Le principe du parking connecté pourrait s'étendre prochainement dans le Loiret, à Montargis.