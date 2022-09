Orléans : Tenneco, ex Fédéral Mogul, va fermer son usine sur le quartier de la Source

A l'usine Tenneco d'Orléans-la-Source, les salariés le savent : ils ne pourront pas pousser la direction du groupe américain à revenir sur sa décision. L'usine orléanaise, qui sous traite essentiellement pour le constructeur Renault, n'est semble-il "plus assez rentable". Il y a la concurrence chinoise sur le même créneau et le fait aussi qu'elle fabrique des pièces uniquement pour des moteurs thermiques quand l'avenir est aux voitures électriques.

Des reclassements à Saint-Jean-de-la-Ruelle ?

Un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, a été donc présenté aux représentants du personnel. Des propositions ont déjà été faites pour reclasser quelques salariés sur l'autre usine du groupe, à Saint -Jean-de-la-Ruelle. Mais ce serait seulement en intérim. Selon un délégué syndical, "personne ne croit à ces solutions et personne n'a plus envie non plus de travailler dans ce secteur en crise".

Des discussions sur le montant des indemnités

Depuis mercredi, des discussions ont commencé avec la direction sur le montant des indemnités de départ. Mais, pour l'instant, ces négociations n'ont pas abouties. Les salariés pourraient donc encore maintenir leur piquet de grève.