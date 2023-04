Orléans : un leader syndical convoqué en conseil de discipline à La Poste

Dans le contexte de conflit autour de la réforme des retraites, ce conseil de discipline à La Poste à Orléans ne pouvait pas passer inaperçu ce mercredi après-midi, conseil de discipline à l'encontre de David Sempé, responsable Sud PTT mais aussi délégué départemental Sud Solidaires dans le Loiret - et donc à ce titre en première ligne dans la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites. 80 personnes environ lui ont manifesté leur soutien, devant les locaux de la Direction d'exploitation de La Poste en Centre-Val de Loire situés dans le quartier de la Source.

"De la répression syndicale pure et simple"

Ce que La Poste reproche à David Sempé, ce sont des prises de paroles inopinées dans divers bureaux de poste du Loiret, et surtout une action syndicale de blocage du bureau de poste d'Ingré, le 18 octobre 2022. "Un camion serait resté coincé à l'intérieur pendant 1h30, et un autre à l'extérieur - le tout, sans constat d'huissier, détaille-t-il. La réalité, c'est que le dossier est vide, complètement vide, c'est de la répression syndicale pure et simple."

Que cela se termine par un conseil de discipline témoigne d'un état d'esprit qui n'étonne pas vraiment Angélique Grosmaire, secrétaire fédérale Sud PTT, venue de Paris pour soutenir son collègue. "C'est un peu embêtant de dire ça, mais on a un peu l'habitude à La Poste de subir de la répression syndicale, soupire-t-elle. Mais là, avec ce mouvement historique contre la réforme des retraites, on a quand même l'impression que La Poste en profite pour réprimer encore davantage, comme si elle devait être le bras armé du gouvernement pour étouffer la contestation sociale."

"Le conseil de discipline est une instance de dialogue"

Des accusations que rejette bien-sûr la direction de La Poste. "A La Poste, nous sommes très attachés au dialogue social, avec l'ensemble des représentants du personnel, répond Alain Depit, directeur régional qualité. À ce titre, le conseil de discipline est une instance où les échanges se poursuivent, sur une situation où, naturellement, un différend existe entre l'employeur et l'employé, mais le dialogue social n'a jamais été rompu et nous respectons évidemment la liberté syndicale. J'observe d'ailleurs qu'un préavis de grève avait été déposé localement pour ce mercredi et qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de grévistes."

Pour le reste, la direction de La Poste refuse de commenter les faits reprochés, ainsi que le choix de les avoir portés en conseil de discipline. David Sempé risque jusqu'à trois mois de mise à pied, donc sans salaire. La décision sera rendue dans les prochains jours. "S'il y a sanction, je la contesterai devant le tribunal administratif", prévient David Sempé, qui a été embauché à La Poste avec le statut de fonctionnaire, avant que le statut de droit privé ne devienne la règle au sein de l'entreprise.