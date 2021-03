Orléans : une manifestation de la jeunesse pour "ne pas être la génération sacrifiée"

La mobilisation est faible, ce mardi après-midi, place du Martroi à Orléans. Une vingtaine de manifestants ont répondu à l'appel lancé par plusieurs syndicats étudiants. Les jeunes communistes, les étudiants communistes et l'UNEF ont organisé un rassemblement à l'occasion de la journée nationale de mobilisation des jeunes.

Un plan d'urgence d'1,5 milliard d'euros

Ces jeunes, particulièrement touchés par la crise sanitaire, privés bien souvent des petits boulots, déplorent "aucun filet de sécurité, ni aucune protection sociale." "Plus souvent en contrats précaires (CDD, interims…), plus souvent en période d’essai et durement exposés au travail ubérisé, les jeunes sont les premiers à subir les effets de la crise économique sur l’emploi." insistent ils.

Plusieurs syndicats étudiants ont appelés au rassemblement ce mardi après-midi. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Parmi les revendications : un plan d'urgence d'1,5 milliard d'euros, avec notamment une augmentation des bourses et des APL, la réouverture à 50% des universités,l'abandon de parcours sup, la gratuité des transports pour les jeunes dans la métropoles d'Orléans, ou l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans.