Orthez : la clinique Labat obtient un délai supplémentaire de deux mois

La procédure de redressement judiciaire a été prolongée de deux mois ce mardi. Le prochain rendez-vous au tribunal de commerce de Pau est fixé au 21 mai. Lors de cette prochaine audience, il sera décidé ou non la poursuite du redressement pour une période de six mois.

La clinique d'Orthez est en redressement judiciaire depuis le mois de novembre 2018. Et en mars 2019, il y a eu 16 départs, pour 85% des départs volontaires, et en parallèle, forcément une réduction de la masse salariale. Cette coupe dans les effectifs concerne tous les corps de métiers, le personnel médical, paramédical et administratif. Mais les praticiens eux sont toujours là.

Pour le représentant du personnel, Paul Millox, présent à l'audience du tribunal de commerce de Pau, il y a encore de l'espoir pour les 43 salariés restants, parce que l'activité de la clinique ne s'est pas essoufflée.

"Avec 16 salariés en moins, ça devient tendu" — Paul Millox, représentant du personnel

Pour autant, la clinique n'est pas encore tirée d'affaire. La dette dépasserait aujourd'hui les 4 millions d'euros. Le prochain rendez-vous au tribunal de commerce de Pau est fixé au 21 mai.