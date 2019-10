Orval (Cher) : Inveho Ufo décroche une commande record pour fabriquer 600 wagons de frêt ferroviaire

Rame de wagons prête au départ, transport de bobines chaudes. 750 wagons construits depuis 2015, 120 en cours de livraison pour Espagne et UIC

Orval, France

C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle ! L'entreprise INVEHO UFO, anciennement les ateliers d'Orval, vient de décrocher une très gross commande : la construction de 600 wagons servant au transport de Coils (bobines d'acier) pour la société Ermewa. Une commande "historique pour INVEHO" leader français de la construction et de la maintenance de wagons de frêt. Ce contrat représente un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros sur 3 ans. Dans le détail, 200 wagons seront livrés chaque année de 2020 à 2022 grâce au travail des 140 assembleurs; monteurs, chaudronniers, soudeurs, freinistes et peintres du site d'Orval.

Dans un communiqué, Julien Mathiaud, directeur général d'INVEHO s'est félicité de cette commande : « Nous sommes tous très fiers d’avoir remporté cet appel d’offre qui va nous permettre de continuer à nous développer de façon pérenne dans les années à venir. Cette commande record est également un fait marquant pour tout le secteur du fret ferroviaire. »

« La signature de cette commande marque aussi la reconnaissance de notre savoir-faire 100% français, que nous cultivons depuis maintenant 100 ans. Pour conserver et développer ce savoir, nous formons d’ailleurs chaque année nos collaborateurs aux dernières techniques de leur métier. Nous nous appuyons sur un autre atout majeur : notre bureau d’étude, qui permet aujourd’hui de proposer le développement de wagons sur-mesure, en fonction des besoins et contraintes opérationnelles de nos clients. »

Pour pouvoir répondre à l'ensemble des commandes, le site d'Orval a recruté 50 salariés ces cinq dernires années et devrait poursuivre ce recrutement. Cette année, comme l'an dernier, ce sont presque 700 wagons qui seront livrés depuis le site d'Orval pour un montant supérieur à 50 millions d'euros.