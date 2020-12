Orval : Mouvement de grève chez le fabricant de wagons Inveho, les salariés revendiquent des augmentations

Un mouvement de grève en cours dans le Cher, à Orval, chez Inveho UFO.

C'est plutôt rare, dans cette entreprise historique de la commune et leader français de la production de wagons de fret (anciennement appelés les Ateliers d'Orval). Depuis mardi (15/12) matin 60 à 80 employés sur les 140 que compte le site berrichon ont cessé le travail, un mouvement de grève reconductible toutes les 24 heures.

Les ouvriers et syndicats réclament des augmentations : 25 centimes brut de plus par heure et une prime de Noël de 600 euros. Celà peut paraître surprenant dans le contexte économique mais l'entreprise fait partie de ces secteurs épargnés par la crise et continue de tourner à plein régime.

La direction confirme que ce mouvement de grève a éclaté dans le cadre des NAO, les négociations annuelles obligatoires, sur les salaires et se dit ouverte à la négociation mais à condition que le travail reprenne. Pour l'heure à la mi-journée ce mercredi (16/12) le bras de fer se poursuivait.