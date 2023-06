Os-Marsillon : un concert pour relancer l’économie de leur bar

“On espère que des jours meilleurs arrivent”, confie Auguste Inacio, gérant de La Tocade, brasserie située à Os-Marsillon. Le couple met tout en œuvre pour, en tout cas.

Il faut dire que les gérants ont enchaîné les crises. Leur commerce a vu le jour en juillet 2019. Très vite, ils ont fermé à cause de la crise du Covid. “Comme on n’avait pas encore de bilan, on a eu des aides minimes. C’était presque rien, ça ne couvrait même pas les charges.”

A la réouverture, ils organisent plusieurs événements à thème pour se faire connaître. “On commençait à se créer une clientèle et c’est là que le pont ferme.”, poursuit Auguste Inacio. Le pont de Lacq-Abidos, qui relie Lacq à Os-Marsillon, est resté fermé pendant presque deux ans.

Faire revivre leur commerce de proximité

Maintenant, les gérants ne veulent pas se plaindre et se concentrent sur leur objectif : faire revivre leur commerce de proximité. D’autant plus qu’ils y ont une attache familiale. C’est la mère de Cendrine qui a fait de ce lieu un bar avant de le revendre. 50 ans après, Cendrine le rachète pour faire revivre La Tocade.

Déjà, une clientèle se forme à La Tocade : “On a un petit noyau d’ouvriers qui viennent le midi et le soir pour déguster des tapas.” Si l’affaire redémarre comme il faut, Cendrine et Auguste espèrent pouvoir employer des salariés : “il nous faudrait deux personnes de plus, une en cuisine et une en salle”.

Le concert du groupe de Rockabilly “Red Hot Nipel’s” a lieu ce vendredi 2 juin dès 19 heures à La Tocade, au 21 rue Cournère à Os-Marsillon.