Oser créer son entreprise aussi dans les quartiers prioritaires à Évreux

En quatre ans d'existence dans sa forme actuelle, la Pépite, rue Willy Brandt à Évreux a accompagné trente porteurs de projets et quinze ont créé leur entreprise. Une de missions de cette fabrique à entreprendre, être un révélateur de talents. "Chacun a un beau projet et l'idée c'est d'aider ces personnes à réaliser leur projet" avance Ludovic Friard, chef de projet rattaché à la direction de l'emploi de l'agglomération Évreux Portes de Normandie. En ce moment, ils sont plusieurs à travailler sur leur projet dans l'espace de travail partagé au premier étage. Mohammed Bentalha, 54 ans, s'apprête à ouvrir une pizzeria à emporter sur la place Bertrand du Pouget dans le quartier de Navarre. Stéphane Lassire lui réfléchit à la création du premier café-vélo dans l'Eure : "Un lieu convivial pour que les cyclistes se retrouvent pour boire, pour manger des petites choses mais aussi pour faire réparer son vélo ou apprendre à le réparer" détaille l'homme qui, à 58 ans, a quitté son travail de responsable informatique à Paris parce qu'il "en avait marre des transports". Il ne voit que des avantages à la Pépite "avec des gens qui (l)'aident pour structurer un projet". Si tout va bien, le café-vélo de Stéphane Lassire et de son associé pourrait voir le jour d'ici un an.

Ça nous aide aussi à rencontrer d'autres porteurs de projets. Je me sens beaucoup moins isolé - Stéphane Lassire

Accompagner les créateurs d'entreprise

Mais l'idée à la création, il y a parfois un fossé. "On regarde si cette idée est portée, si les gens ont les diplômes qui vont bien pour ouvrir" explique le chef de projet.

Notre travail est de guider les gens pour que ça devienne une entreprise - Ludovic Friard

Chaque année, 500 personnes sont sensibilisées par des ateliers ou des réunions d'information.

Jeanne, 35 ans, a lancé en janvier 2021 son entreprise de vente de bijoux par internet. Elle aussi a quitté un poste en CDI dans la comptabilité pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Le CitéLabs, "c'est un espace où je peux sortir de chez moi" explique la cheffe d'entreprise car "il y a des hauts et des bas, et je peux venir et ne plus être isolée".

On n'a pas toujours les clés pour ouvrir des portes. Quand on a des astuces ou des conseils, ça aide énormément -Jeanne

Depuis le début de l'année, Sabots sur terre, entreprise de prestations de services par traction animale, est opérationnelle. Et sa créatrice, Louise Drieux passe encore du temps à la Pépite car "les chantiers, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses à faire en amont : la communication, l'élaboration des devis ou répondre à des appels d'offres" détaille la cheffe d'entreprise.

À la Pépite, on peut développer son réseau - Louise Drieux

Soutenir la dynamique entrepreneuriale dans les territoires

Un leitmotiv : l'entreprise, c'est aussi pour vous, car, certains, notamment dans les quartiers, n'osent pas. "Il y a aussi les barrières qu'on se met à soi-même, il fait dépasser les frontières et les limites" reconnaît Ahmed Bouzouaid. Pour y parvenir une seule solution "gagner confiance en soi" précise le responsable de la "task force" Entrepreneuriat pour tous pour BPI France. Ahmed Bouzouaid l'admet : "On est sur des territoires qui concernent un certain nombre de difficultés, exacerbées par la crise qu'on est en train de vivre" mais "dans les quartiers, il y a toujours une vraie énergie entrepreneuriale, une appétence des entrepreneurs à créer" s'empresse-t-il d'ajouter.

Avec son dispositif Entrepreneuriat pour tous, BPI France co-finance - avec la Ville d’Évreux, l'agglomération Évreux Portes de Normandie, la Région Normandie, ou l’État - les CitéLabs comme La Pépite, à Évreux. "On est une banque, don on intervient auprès des entrepreneurs via du financement et via l’accompagnement" précise Ahmed Bouzouaid. Accompagner les dynamiques dans les quartiers prioritaires politique de la Ville (QPV) , c'est l'objectif de la Région Normandie. _"On a soutenu 4000 personnes et 160 projets en cinq ans"avance Rodolphe Thomas, vice président du conseil régional de Normandie en charge de la politique de la Ville et de la cohésion sociale. "Pour redynamiser les quartiers et bien sûr les commerces dans les QPV"_, la Région Normandie a été la première en France à signer une convention avec BPI France.